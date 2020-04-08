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    Бухаров зимой мог перейти в иранский клуб. Сделка сорвалась из-за коронавируса

    Бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров мог продолжить карьеру в Иране.

    Как сообщает «Бизнес Online», 35-летнему форварду поступило предложение от одного из иранских клубов. Он отправился на просмотр, однако сделку не успели оформить из-за вспышки коронавируса.

    Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента.

    • Последним клубом Бухарова был «Рубин», который он покинул летом 2019 года.
    • За свою карьеру футболист также выступал за такие команды, как «Зенит» и «Ростов».

    Источник: «Бизнес Online»

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    08.04.2020 15:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22628

      VVM1964 15 часов назад

      " Коронавирус встал на пути великого комбинатора " .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2469

      Давид59 19 часов назад

      Не повезло. Похоже это был последний шанс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Mister_Tomsk > Давид59 19 часов назад

      да в фнл позовут )

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