Бухаров зимой мог перейти в иранский клуб. Сделка сорвалась из-за коронавируса

Бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров мог продолжить карьеру в Иране.
Как сообщает «Бизнес Online», 35-летнему форварду поступило предложение от одного из иранских клубов. Он отправился на просмотр, однако сделку не успели оформить из-за вспышки коронавируса.
Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента.
- Последним клубом Бухарова был «Рубин», который он покинул летом 2019 года.
- За свою карьеру футболист также выступал за такие команды, как «Зенит» и «Ростов».
Источник: «Бизнес Online»