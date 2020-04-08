Бухаров зимой мог перейти в иранский клуб. Сделка сорвалась из-за коронавируса

Бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров мог продолжить карьеру в Иране.

Как сообщает «Бизнес Online», 35-летнему форварду поступило предложение от одного из иранских клубов. Он отправился на просмотр, однако сделку не успели оформить из-за вспышки коронавируса.

Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента.