Бухаров: «Бердыев в «Ростове» сразу сказал, что будем играть в ЛЧ – быстро сдержал слово»

Бывший нападающий «Ростова» Александр Бухаров рассказал о времени Курбана Бердыева в клубе.

Бердыев был тренером «Ростова» в 2014-2016 годах.

Он вывел команду в группу Лиги чемпионов.

Сейчас тренер в Первой лиге в махачкалинском «Динамо».

«До прихода Бердыева в «Ростове» была разруха. Курбан Бекиевич не только тренировочный процесс выстраивал, всю структуру клуба он поднимал. Было сразу уже понятно после его назначения, что у нас будет хорошая экипировка, будут вовремя платить зарплату.

Помню, находился на базе шесть месяцев без зарплаты: сидим с Дмитрием Торбинским, едим шаурму, записываем видосики, что нам деньги не дают. Пришeл Курбан Бекиевич, начали под него сразу выделять финансирование. И сразу сказал: «Мы будем играть в Лиге чемпионов». Слово сдержал, и быстро.

Определeнно, Бердыев – лучший тренер в моей карьере. Я бы закончил в 25 лет ещe после «Зенита», если бы не он. После «Зенита» я поехал в «Анжи» – в команду, которая на последнем месте шла. Тяжело там было перезагрузиться из-за этого. Потолстел там. Отправился в «Ростов» уже доигрывать, по сути, по приглашению Алексея Рыскина. Других вариантов даже не было. Но произошло чудо – пришeл Курбан Бекиевич. Он поднял меня до уровня сборной снова.

Бердыев к каждому игроку скрупулeзно подходит. Для него точно мелочей не бывает. Когда он пришeл в «Ростов», сразу заставил меня сбросить вес. С этим на протяжении всей карьеры у меня были трудности. А у Бекиевича всегда ко мне были жeсткие требования на этот счeт», – сказал Бухаров.