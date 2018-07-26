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  • Бердыев: «Когда в 2010 году играли с «Вольфсбургом», даже немцы признавали, что Бухаров сильнее Манджукича»

Бердыев: «Когда в 2010 году играли с «Вольфсбургом», даже немцы признавали, что Бухаров сильнее Манджукича»

26 июля 2018, 17:45
23

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал возвращение в клуб нападающего Александра Бухарова.

25 июля 33-летний футболист подписал с казанцами контракт сроком на один год. Ранее он уже выступал за «Рубин» с 2006 по 2010 год.

«Если Бухаров хочет, то может усилить любую команду. Особенно при его отношении, когда он был после травмы. У нас вес сбросил, много работал, побежал. Судя по тому, что он не будет ничего получать, если не будет играть и доказывать, это хорошо. Не вышел играть – ничего не заработал. Хорошая мотивация.

Когда мы играли с «Вольфсбургом» (прим. – в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2009/10), даже немцы признавали, что Бухаров выглядел сильнее Манджукича. Агрессор был такой. Но характера не хватило. Он мог стать очень большим игроком. Когда он в порядке, может всe. Один на один выходит, и я знал, что будет гол, потому что даже на тренировках реализация была сумасшедшая. С левой, с правой, в дальний угол низом – одно и то же тренировал», – сказал Бердыев.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Вольфсбург Бухаров Александр Манджукич Марио Бердыев Курбан
Комментарии (23)
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Project Бабангида
1532616776
не пойму что с бекиичем? уже второй перл за день, за всю карьеру столько не было
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aam
1532616918
И где теперь Бухаров?????? И где Манджукич!!!!!
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Боцман59rus
1532617075
мы не спорим, он бухой в аэропорту окружающим это на пртяжении всей регистрации доказывал.)))
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Патронташ
1532617594
Осталось дождаться его воспоминаний о победе над Барселоной в ничего не значащем для последней матче...Кому интересны все эти воспоминания "времен очаковских и покоренья Крыма"?
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андрей андреев
1532618397
Были в Ростове два бревна ,Бухарин и Дядюн. Слава богу избавились
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Федя Кабак
1532619753
Да, а Дядюн сильнее Игуаина)))
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OfaZavr
1532623550
вот в том то и дело что характера не хватило да большого желания в достижении целей не наблюдалось, Манджукич вон стабильно играет в топ-клубах все эти годы а Бухаров стабильно катится вниз.
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Cules2013
1532623899
Ну да, может так и было, 8 лет назад) А сейчас сравнивать даже не стоит начинать. К чему эта фраза? Это такое оправдание в ответ на критику о странной трансферной политике? Едва ли это кого-то убедит в обратном.
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Viper for CSKA
1532629500
Эм, может я чего и путаю , но Манджукич перешёл в Вольфсбург только летом 2010, то есть после того сезона, когда немцы прошли казанцев в дополнительное время. Тогда за волков играл Джеко, а назвать Бухарова сильнее футболистом, чем Джеко, может только абсолютно некомпетентный человек. Боюсь, что в попытке похвалить Бухарова Бердыев спутал даты. Потому что после ухода Джеко Вольфсбург собирался купить Бухарова, не договорились и приобрел Манджукича из Динамо. Может ему тогда сказали что-то подобное, но это очень странно, тк это внутренние дела клуба. В любом случае во время проведения данного матча в плей-офф ЛЕ Марио всё ещё играл в Загребе.
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zigbert
1532633128
В те годы ,когда он играл за Рубин ,Бухаров действительно отличался великолепной игрой. Конечно сейчас Александру выйти на тот уровень практически невозможно.Но тряхнуть стариной и помочь Рубину он обязан.
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