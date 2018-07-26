Бердыев: «Когда в 2010 году играли с «Вольфсбургом», даже немцы признавали, что Бухаров сильнее Манджукича»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал возвращение в клуб нападающего Александра Бухарова.

25 июля 33-летний футболист подписал с казанцами контракт сроком на один год. Ранее он уже выступал за «Рубин» с 2006 по 2010 год.

«Если Бухаров хочет, то может усилить любую команду. Особенно при его отношении, когда он был после травмы. У нас вес сбросил, много работал, побежал. Судя по тому, что он не будет ничего получать, если не будет играть и доказывать, это хорошо. Не вышел играть – ничего не заработал. Хорошая мотивация.

Когда мы играли с «Вольфсбургом» (прим. – в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2009/10), даже немцы признавали, что Бухаров выглядел сильнее Манджукича. Агрессор был такой. Но характера не хватило. Он мог стать очень большим игроком. Когда он в порядке, может всe. Один на один выходит, и я знал, что будет гол, потому что даже на тренировках реализация была сумасшедшая. С левой, с правой, в дальний угол низом – одно и то же тренировал», – сказал Бердыев.