Бухаров рассказал о проблемах с алкоголем во времена игры в «Зените»

Бывший форвард «Зенита» Александр Бухаров назвал причину, по которой не заиграет в петербургском клубе.

Нападающий выступал за команду с 2010 по 2014 год. Он забил 11 голов в 54 матчах.

– Вы говорили, что сами виноваты во всех проблемах в «Зените». Если сейчас проанализировать, то что конкретно не задалось?

– Конкретно – я проиграл конкуренцию Кержакову. В этом вся суть. До этого я выигрывал конкуренцию у Адамова, Милошевича, а здесь проиграл. «Зенит» был очень сильной командой, считаю. Обладал классным подбором игроков. В схеме Спаллетти был один нападающий, мне места не нашлось.

– Депрессия и все вытекающие последствия возникли именно из-за проигранной конкуренции?

– Ну, конечно. Когда ты не играешь, не ощущаешь себя частью коллектива. Даже эти чемпионства в «Зените» не настолько ценны, как в «Рубине». В Казани я чувствовал, что много сил вложил в золото: забил 16 голов, а значит заслуживаю получить эту медаль. В Петербурге все-таки я забивал, выходя на замену, но не был твердым игроком основы. Поэтому чувства двоякие возникали.

– Как боролись с чувством депрессии?

– Не боролся. Больше, наверное, обижался на всe просто. Позиция ребенка – вы же меня купили, должны и ставить теперь в состав. А у людей совсем другое мнение – меня купили, чтобы была конкуренция. У меня это не стыковалось в голове: «Ну как? Раз за меня заплатили такие деньги, меня должны ставить, и я могу вообще ничего не делать. Ну ладно, я тогда тренироваться вполсилы буду». Сам себя начал доводить до того, что лишний вес появился, перед тренировкой не высыпался… Какие-то ситуации возникали, связанные с алкоголем. Тот же случай с пьяным дебошем в Пулково не единичный.