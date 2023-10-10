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    • Бухаров рассказал о проблемах с алкоголем во времена игры в «Зените»

    Бухаров рассказал о проблемах с алкоголем во времена игры в «Зените»

    Бывший форвард «Зенита» Александр Бухаров назвал причину, по которой не заиграет в петербургском клубе.

    Нападающий выступал за команду с 2010 по 2014 год. Он забил 11 голов в 54 матчах.

    – Вы говорили, что сами виноваты во всех проблемах в «Зените». Если сейчас проанализировать, то что конкретно не задалось?

    – Конкретно – я проиграл конкуренцию Кержакову. В этом вся суть. До этого я выигрывал конкуренцию у Адамова, Милошевича, а здесь проиграл. «Зенит» был очень сильной командой, считаю. Обладал классным подбором игроков. В схеме Спаллетти был один нападающий, мне места не нашлось.

    – Депрессия и все вытекающие последствия возникли именно из-за проигранной конкуренции?

    – Ну, конечно. Когда ты не играешь, не ощущаешь себя частью коллектива. Даже эти чемпионства в «Зените» не настолько ценны, как в «Рубине». В Казани я чувствовал, что много сил вложил в золото: забил 16 голов, а значит заслуживаю получить эту медаль. В Петербурге все-таки я забивал, выходя на замену, но не был твердым игроком основы. Поэтому чувства двоякие возникали.

    – Как боролись с чувством депрессии?

    – Не боролся. Больше, наверное, обижался на всe просто. Позиция ребенка – вы же меня купили, должны и ставить теперь в состав. А у людей совсем другое мнение – меня купили, чтобы была конкуренция. У меня это не стыковалось в голове: «Ну как? Раз за меня заплатили такие деньги, меня должны ставить, и я могу вообще ничего не делать. Ну ладно, я тогда тренироваться вполсилы буду». Сам себя начал доводить до того, что лишний вес появился, перед тренировкой не высыпался… Какие-то ситуации возникали, связанные с алкоголем. Тот же случай с пьяным дебошем в Пулково не единичный.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5828

      Эном айс 4 часа назад

      Честно и откровенно.

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      Рейтинг: +6534

      subbotaspartak 5 часов назад

      Тебя и покупали на скамейку, неприлично, когда пустая скамейка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3179

      Болотоход 5 часов назад

      В лазурятнику все синяки!!
      Там от бабла крышу рвет у помойных))))
      БУ ГА ГА ГА

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5263

      Spirit_78 > Болотоход 3 часа назад

      У вас вообще уголовник играет, которого, по-хорошему, надо в качестве обменного фонда использовать - обменять на кого-нибудь полезного для страны, осужденного в Европе.

      0
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