Бердыев: «К сожалению, Бухаров выбыл до конца сезона»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что нападающий команды Александр Бухаров больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.
Футболист получил повреждение 24 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). Россиянин был заменен на 33-й минуте.
– Какие чувства у вас преобладают после ничьей со «Спартаком» (1:1)?
– Негатива мы не ощущаем. Идем от игры к игре. У нас стали появляться моменты – это важно. В некоторых матчах их вообще не было. Сейчас они есть и это радует. Ничья со «Спартаком» – есть удовлетворение от второго тайма. Ребята поймали уверенность.
– Что можете сказать об «Оренбурге»?
– Добротная команда. Опытные игроки со школой. Тактически очень выучены. Они знают в какой ситуации как играть, ну и конечно хорошие стандартные положения.
– Насколько серьезна травма Бухарова?
– К сожалению, выбыл до конца сезона.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги 34-летний форвард провел 21 встречу и забил один гол.
- В пятницу, 3 мая, «Рубин» примет на своем поле «Оренбург» в 27-м туре.