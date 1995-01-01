Бердыев: «К сожалению, Бухаров выбыл до конца сезона»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что нападающий команды Александр Бухаров больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.

Футболист получил повреждение 24 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). Россиянин был заменен на 33-й минуте.

– Какие чувства у вас преобладают после ничьей со «Спартаком» (1:1)?

– Негатива мы не ощущаем. Идем от игры к игре. У нас стали появляться моменты – это важно. В некоторых матчах их вообще не было. Сейчас они есть и это радует. Ничья со «Спартаком» – есть удовлетворение от второго тайма. Ребята поймали уверенность.

– Что можете сказать об «Оренбурге»?

– Добротная команда. Опытные игроки со школой. Тактически очень выучены. Они знают в какой ситуации как играть, ну и конечно хорошие стандартные положения.

– Насколько серьезна травма Бухарова?

– К сожалению, выбыл до конца сезона.