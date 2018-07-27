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  • «Рубин» презентовал новичков. Болельщики получили маски с их изображением

«Рубин» презентовал новичков. Болельщики получили маски с их изображением

27 июля 2018, 09:54
5

Накануне «Рубин» провел открытую тренировку и презентацию команды перед стартом нового сезона на «Казань Арене».

Все болельщики, посетившие данное мероприятие, получили перед входом на стадион специальные маски с лицами новичков. Всего презентацию посетило больше тысячи человек. Болельщики встречали каждого нового игрока маской с его изображением.

Этим летом в «Рубин» перешли Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Иван Коновалов, Чико, Хорен Байрамян, Филип Уремович и Вячеслав Подберезкин.

«Рубин» начнет сезон матчем первого тура РПЛ с «Краснодаром», который пройдет в воскресенье, 29-го июля на «Казань Арене».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бухаров Александр Чико Полоз Дмитрий Байрамян Хорен Подберезкин Вячеслав Коновалов Иван
Комментарии (5)
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СОКОЛ САРАТОВ
1532675051
теперь на улицах будут людей пугать
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Жёлто-синий
1532676091
Рубин это уже бывший Ростов.8игроков вроде
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zigbert
1532678149
Не зря же Бердыев работал в Ростове.
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FaTeK1945ru
1532682619
...ХОЧЕТСЯ,что бы РУБИН достойно начал турнир!!!
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Сильвербой
1532688108
Жальк клуб! Превратили в хер пойми что!!!!
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