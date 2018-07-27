«Рубин» презентовал новичков. Болельщики получили маски с их изображением

Накануне «Рубин» провел открытую тренировку и презентацию команды перед стартом нового сезона на «Казань Арене».

Все болельщики, посетившие данное мероприятие, получили перед входом на стадион специальные маски с лицами новичков. Всего презентацию посетило больше тысячи человек. Болельщики встречали каждого нового игрока маской с его изображением.

Этим летом в «Рубин» перешли Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Иван Коновалов, Чико, Хорен Байрамян, Филип Уремович и Вячеслав Подберезкин.

«Рубин» начнет сезон матчем первого тура РПЛ с «Краснодаром», который пройдет в воскресенье, 29-го июля на «Казань Арене».