Бухаров: «В «Зените» сложно выступать, если ты не местный»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал об этапе карьеры в петербургском клубе.

«В «Зените» уже был устоявшийся коллектив со своими взаимоотношениями, хотя не всегда простыми, думаю, что из-за высокой конкуренции. Тренировки иногда были сложнее матчей. Мне удавалось приносить пользу команде. Но сложнее всего было выдерживать давление трибун.

Почему-то меня так и не приняли в Петербурге. Я выходил на поле, и трибуны гудели, даже когда я забивал и весь отдавался игре. В «Зените» сложно выступать, если ты не местный», – сказал Бухаров.

Бухаров выступал за «Зенит» с 2010 по 2014 год.