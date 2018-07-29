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  • Бухаров: «В «Зените» сложно выступать, если ты не местный»

Бухаров: «В «Зените» сложно выступать, если ты не местный»

29 июля 2018, 10:11
12

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал об этапе карьеры в петербургском клубе.

«В «Зените» уже был устоявшийся коллектив со своими взаимоотношениями, хотя не всегда простыми, думаю, что из-за высокой конкуренции. Тренировки иногда были сложнее матчей. Мне удавалось приносить пользу команде. Но сложнее всего было выдерживать давление трибун.

Почему-то меня так и не приняли в Петербурге. Я выходил на поле, и трибуны гудели, даже когда я забивал и весь отдавался игре. В «Зените» сложно выступать, если ты не местный», – сказал Бухаров.

Бухаров выступал за «Зенит» с 2010 по 2014 год.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Бухаров Александр
Комментарии (12)
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Сильвербой
1532849002
Ты наверное хотел сказать: в Зените сложно выступать, если ты алкаш деревянный!!!
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Freyk
1532849686
Там местных-то не осталось, один Кузяев пылит иногда, да и тот в Питере не родился, а в детстве переехал.
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Рубик Докоян
1532849814
Не беря "легов", а так навскидку только наших : Анюков, Зырянов, Файзулин, Широков, Лепёхин. Я взял только тех которые отыграли более 5-и сезонов в "Зените" не будучи своими. Они своей игрой заслужили место в основе " Зенита" и первые четверо и за сборную страны играли. Хотя отношение с болельщиками у того же Широкова было не гладким во многих командах где он играл из-за его характера и острого словца. Поэтому Бухарову в себе надо искать причины и в своей игре, а не кто свой, а кто чужой.
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Боцман59rus
1532851938
Сложно выступать бухая и систематически нарушая режим... - а в зените своими, местными, не пахнет уже давно - команда легионеров и лавочников, любителей халявного рубля.)))))
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acer2003
1532852974
Халк,Витсель, коренные Петербуржцы !)) Играть нужно ...
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OfaZavr
1532853586
играть и выкладываться по полной нужно всегда а не один матч из десяти, тогда и болельщики будут ценить и не важно свой или не свой.
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Федорыч-НН
1532854454
По моему, последние местные в Зените - Кержаков, Аршавин и Денисов. С тех пор, доморощенными и не пахнет. Все Халки, Х-ялки, Паредесы и тому подобные Дриусси (прости меня Господи).
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fedor131313
1532859250
С местными проблема , их просто нет . А если у самого ничего не получилось , то искать проблемы надо в себе .
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nailvakh
1532865601
В Питере в целом народ негативный
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zigbert
1532941324
Особой результативностью в Зените ,Александр не отличился. Хотя сидением в запасе разве можно чего добиться.
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