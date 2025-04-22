Бухаров объяснил, почему не реализовал свой футбольный потенциал

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров оценил свою карьеру.

– Виталий Кафанов сравнил вас с Артемом Дзюбой. Он заявлял: «У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50 процентов. А Дзюба смог выжать из себя все».

– Мне бывший пресс-атташе основного «Рубина» Максим Лопухов говорил про это интервью. Более того, Виталий Витальевич, один из немногих, кто позвонил мне на 40-летие и поздравил, а не просто написал «СМС».

Причем признался, что сам обычно пишет сообщения, никому не звонит, а в моем случае изменил своим правилам. По сказанным им словам, я согласен в том плане, что свой потенциал на 100 процентов я не реализовал.

Как говорится: к тем бы ногам, да нынешнюю голову... Но, к сожалению, это невозможно, и в моем случае, к сожалению, меня никто не научил жить.

В футбол играть научили, тут я снова благодарен всем тренерам: и Саидову, и Бердыеву, и Кафанову, но футбол это не вся жизнь.

И сама игра – это не весь футбол, это еще и процесс подготовки к матчу с восстановлением после него, чему я не уделял должного внимания.

Анализируя свою жизнь, я думаю, что и травм могло быть меньше, если бы я делал все так, как надо. Тем не менее я многое увидел, много где поиграл: «Рубин», «Зенит», «Ростов». Единственное, не удалось поиграть в европейском чемпионате.

– А про какой мечтали?

– Бундеслига. Силовая манера игры в том чемпионате мне подходила. Даже было предложение из «Вольфсбурга», с которым «Рубин» пересекался в еврокубках, и об этом мне сказал агент.

Но волею судеб я оказался в питерском «Зените».