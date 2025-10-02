Названа самая знаменитая судейская ошибка в истории футбола

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич определил самую известную ошибку в истории футбола.

«Если постараться абстрагироваться от предпочтений, первое, что приходит на ум – «Рука Бога» Марадоны. Судья на поле не видел, что Диего сыграл рукой, и засчитал мяч. Ну, это же Марадона – вы понимаете!

И тут мы возвращаемся в начало разговора к истории об Анри и Ханссоне. Кто тогда критиковал Марадону? Никто. Все ругали только арбитра», – сказал Мажич.