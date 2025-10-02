Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Названа самая знаменитая судейская ошибка в истории футбола

Названа самая знаменитая судейская ошибка в истории футбола

Вчера, 11:40
5

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич определил самую известную ошибку в истории футбола.

«Если постараться абстрагироваться от предпочтений, первое, что приходит на ум – «Рука Бога» Марадоны. Судья на поле не видел, что Диего сыграл рукой, и засчитал мяч. Ну, это же Марадона – вы понимаете!

И тут мы возвращаемся в начало разговора к истории об Анри и Ханссоне. Кто тогда критиковал Марадону? Никто. Все ругали только арбитра», – сказал Мажич.

  • Диего Марадона забил рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.
  • Аргентина вышла в полуфинал ЧМ, а затем выиграла турнир.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Марадона Диего Мажич Милорад
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1759397552
А если вспомнить СССР-Бельгия на том же ЧМ-86, как нас засудили два гола из вне игры. И главное это были не ошибки это было специально
Ответить
BRO_football
1759402331
Гол Лэмпарда в ворота Германии на ЧМ-2010, который не засчитали. Говорят, именно этот момент подтолкнул к ФИФА к введению системы определения взятия ворот. И на ЧМ-2014 она уже была.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 