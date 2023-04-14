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    В Аргентине тренер напал на медика: неадекватная реакция на пропущенный гол

    «Росарио Сентраль» дома победил «Индепендьенте» со счетом 1:0 в чемпионате Аргентины.

    Матч не обошелся без скандала из-за поведения тренера хозяев поля Мигеля Анхеля Руссо. Он напал на медика, когда его команда пропустила гол.

    Дело в том, что пока защитнику Факундо Мальо оказывалась помощь, «Росарио» остался в меньшинстве, чем воспользовался соперник.

    Руссо в порыве эмоций обрушился на медика, хотя в чем его вина?

    Через несколько минут арбитр с помощью VAR забитый мяч отменил, но резонансный поступок 67-летнего тренера обсуждают во всем мире.

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    Источник: «Бомбардир»

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