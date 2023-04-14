В Аргентине тренер напал на медика: неадекватная реакция на пропущенный гол

«Росарио Сентраль» дома победил «Индепендьенте» со счетом 1:0 в чемпионате Аргентины.

Матч не обошелся без скандала из-за поведения тренера хозяев поля Мигеля Анхеля Руссо. Он напал на медика, когда его команда пропустила гол.

Дело в том, что пока защитнику Факундо Мальо оказывалась помощь, «Росарио» остался в меньшинстве, чем воспользовался соперник.

Руссо в порыве эмоций обрушился на медика, хотя в чем его вина?

Через несколько минут арбитр с помощью VAR забитый мяч отменил, но резонансный поступок 67-летнего тренера обсуждают во всем мире.