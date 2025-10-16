Три защитника из РПЛ – в топ-30 лучших игроков мира по игре головой в обороне

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по игре головой в обороне.

В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.

В топ-50 есть три футболиста из РПЛ – Сесар Монтес из «Локомотива» (11-е место), Игорь Дивеев из ЦСКА (17-е место) и Витор Тормена из «Краснодара» (26-е место).

Первая десятка рейтинга выглядит так: