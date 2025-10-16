Три защитника из РПЛ – в топ-30 лучших игроков мира по игре головой в обороне

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по игре головой в обороне.
В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.
В топ-50 есть три футболиста из РПЛ – Сесар Монтес из «Локомотива» (11-е место), Игорь Дивеев из ЦСКА (17-е место) и Витор Тормена из «Краснодара» (26-е место).
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 100 (коэффициент);
- Дин Хейсен («Реал») – 96,8;
- Николас Отаменди («Бенфика») – 96,3;
- Дэн Берн («Ньюкасл») – 94,7;
- Робин Кох («Айнтрахт») – 94,4;
- Рональд Араухо («Барселона») – 94,3;
- Крис Ричардс («Кристал Пэлас») – 93,4;
- Райан Фламинго (ПСВ) – 92,1;
- Густаво Гомес («Палмейрас») – 92;
- Натан Бернардо («Бетис») – 92.
Источник: CIES Footbal Observatory