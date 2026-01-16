Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент Баринова прокомментировал хейт в адрес игрока от болельщиков «Локомотива»

Агент Баринова прокомментировал хейт в адрес игрока от болельщиков «Локомотива»

Сегодня, 09:12

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника Дмитрия Баринова, заявил, что футболист готов к хейту со стороны болельщиков «Локомотива» из-за перехода в ЦСКА.

– Сейчас фанаты «Локо» вспоминают слова Димы, что в России он будет играть только за «железнодорожников». Готов ли он к хейту?

– Конечно, Дима оценивал все риски и понимал, что болельщики будут негативно реагировать на его уход. Ну что, это футбол, в нем происходят такие громкие трансферы. В этом плане Дима стрессоустойчив, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы.

  • 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
  • Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.
  • В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Источник: Odds.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий
