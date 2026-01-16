Агент Баринова прокомментировал хейт в адрес игрока от болельщиков «Локомотива»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника Дмитрия Баринова, заявил, что футболист готов к хейту со стороны болельщиков «Локомотива» из-за перехода в ЦСКА.

– Сейчас фанаты «Локо» вспоминают слова Димы, что в России он будет играть только за «железнодорожников». Готов ли он к хейту?

– Конечно, Дима оценивал все риски и понимал, что болельщики будут негативно реагировать на его уход. Ну что, это футбол, в нем происходят такие громкие трансферы. В этом плане Дима стрессоустойчив, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы.