Будущее Баринова обсудит совет директоров «Локомотива»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что 9 декабря в клубе могут обсудить будущее капитана команды Дмитрия Баринова.

«Что касается будущего Димы Баринова, то у меня нет информации. Что знаете вы, то знаю и я. Завтра будет собираться совет директоров. Посмотрим, возможно, завтра обсудим этот вопрос», – сказал Филатов 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Баринов отказался от продления контракта с «Локомотивом» и намерен перейти в ЦСКА.