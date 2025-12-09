Введите ваш ник на сайте
Будущее Баринова обсудит совет директоров «Локомотива»

Сегодня, 10:15
2

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что 9 декабря в клубе могут обсудить будущее капитана команды Дмитрия Баринова.

«Что касается будущего Димы Баринова, то у меня нет информации. Что знаете вы, то знаю и я. Завтра будет собираться совет директоров. Посмотрим, возможно, завтра обсудим этот вопрос», – сказал Филатов 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Баринов отказался от продления контракта с «Локомотивом» и намерен перейти в ЦСКА.

  • 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Срок контракта Баринова с клубом рассчитан до середины 2026 года.

Мостовой предложил «Спартаку» забрать игрока у «Локомотива» 5
«Локомотив» лидирует в РПЛ по четырем статистическим показателям 4
«Спартак» назвали главным разочарованием сезона в РПЛ 28
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1765268012
продайте паровоз - продлите контракт
Ответить
Спартaк
1765273112
вот смотришь на баринова такая харя мерзкая
Ответить
