Будущее Баринова обсудит совет директоров «Локомотива»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что 9 декабря в клубе могут обсудить будущее капитана команды Дмитрия Баринова.
«Что касается будущего Димы Баринова, то у меня нет информации. Что знаете вы, то знаю и я. Завтра будет собираться совет директоров. Посмотрим, возможно, завтра обсудим этот вопрос», – сказал Филатов 8 декабря.
Ранее сообщалось, что Баринов отказался от продления контракта с «Локомотивом» и намерен перейти в ЦСКА.
- 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок контракта Баринова с клубом рассчитан до середины 2026 года.
Источник: Odds.ru