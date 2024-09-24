Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев отметился результативным действием в матче 9-го тура чемпионата Сербии с «Партизаном» (4:0).

Он вышел на замену на 63-й минуте и на 65-й отдал голевой пас Шерифу Ндиайе, забившему четвертый гол в матче.