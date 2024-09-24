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    • Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби

    Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби

    Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев отметился результативным действием в матче 9-го тура чемпионата Сербии с «Партизаном» (4:0).

    Он вышел на замену на 63-й минуте и на 65-й отдал голевой пас Шерифу Ндиайе, забившему четвертый гол в матче.

    • Для Пруцева это второй результативный пас за время выступлений за «Црвену Звезду» и первый в нынешнем сзеоне.
    • В сезоне-2024/25 это был 4-й матч россиянина за белградскую команду.
    • «Црвена Звезда» лидирует в чемпионате Сербии с 22 очками после 8 матчей. «Партизан», который был хозяином поля в прошедшем дерби, идет 9-м с 11 очками после 7 игр.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 08:09
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