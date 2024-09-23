Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»

Неизвестные проникли на стадион «Партизана» в ночь с субботы на воскресенье.

Вандалы подожгли газон с помощью горючей жидкости, а также разбросали по полю разбитое стекло и пивные бутылки.

В клубе подозревают, что злоумышленниками были радикальные фанаты команды из числа ультрас.

«Это были недовольные члены преступной группировки, которые скрываются под именем определенных фанатских групп – в прошлом они уже хвастались тем, что повредили центральную ложу стадиона, а также каждый день писали сообщения против руководства на трибунах и вокруг стадиона.

Мы предупредили компетентные органы, что эта организованная группа не остановится на предыдущих преступных деяниях, и теперь мы получили подтверждение этому.

Эти люди решили выместить свое недовольство на собственности клуба, который они якобы любят, и на поле, на котором игроки их любимого клуба должны будут сыграть и победить», – говорится в публикации «Партизана».