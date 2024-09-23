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    • Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»

    Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»

    Неизвестные проникли на стадион «Партизана» в ночь с субботы на воскресенье.

    Вандалы подожгли газон с помощью горючей жидкости, а также разбросали по полю разбитое стекло и пивные бутылки.

    В клубе подозревают, что злоумышленниками были радикальные фанаты команды из числа ультрас.

    «Это были недовольные члены преступной группировки, которые скрываются под именем определенных фанатских групп – в прошлом они уже хвастались тем, что повредили центральную ложу стадиона, а также каждый день писали сообщения против руководства на трибунах и вокруг стадиона.

    Мы предупредили компетентные органы, что эта организованная группа не остановится на предыдущих преступных деяниях, и теперь мы получили подтверждение этому.

    Эти люди решили выместить свое недовольство на собственности клуба, который они якобы любят, и на поле, на котором игроки их любимого клуба должны будут сыграть и победить», – говорится в публикации «Партизана».

    • Стадион атаковали перед матчем 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой».
    • «Вечное дерби» состоится сегодня в 20:00 мск.

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    Источник: Nin.rs

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    23.09.2024 18:27
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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1727106518
    Да нет , какие ультрас ?! Этож Помойников , он же хвастал , что медаль от фюррера получил (за боевые действия супротив партизан). Ну стыдобища !
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