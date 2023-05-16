Егор Пруцев задумался о получении гражданства Сербии

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может сменить спортивное гражданство.

Об этом заявил отец 20-летнего футболиста Игорь Пруцев.

– Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.

– Если вы рассматриваете возможность получения сербского гражданства, то как будет обстоять дела со сборной? Егор склонен выступать за сборную России или Сербии?

– Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет – непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своем клубе, поэтому мы с сыном вперед не заглядываем.

Главная и первостепенная задача Егора – закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб.

Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет.

Думать а том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную – для нас неперспективно. Все это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором.