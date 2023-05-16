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    Егор Пруцев задумался о получении гражданства Сербии

    Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может сменить спортивное гражданство.

    Об этом заявил отец 20-летнего футболиста Игорь Пруцев.

    – Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.

    – Если вы рассматриваете возможность получения сербского гражданства, то как будет обстоять дела со сборной? Егор склонен выступать за сборную России или Сербии?

    – Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет – непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своем клубе, поэтому мы с сыном вперед не заглядываем.

    Главная и первостепенная задача Егора – закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб.

    Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет.

    Думать а том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную – для нас неперспективно. Все это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором.

    • Егор – младший брат Данила Пруцева из «Спартака».
    • Прошлым летом он перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» за 900 тысяч евро.
    • В этом сезоне хавбек провел всего 10 матчей (388 минут) и сделал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4767

      fakeid 10 минут назад

      щас там упрощёнка для россиян - 1 год пребывания, и ты гражданин.

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