Егор Пруцев задумался о получении гражданства Сербии

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может сменить спортивное гражданство.
Об этом заявил отец 20-летнего футболиста Игорь Пруцев.
– Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.
– Если вы рассматриваете возможность получения сербского гражданства, то как будет обстоять дела со сборной? Егор склонен выступать за сборную России или Сербии?
– Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет – непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своем клубе, поэтому мы с сыном вперед не заглядываем.
Главная и первостепенная задача Егора – закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб.
Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет.
Думать а том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную – для нас неперспективно. Все это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором.
- Егор – младший брат Данила Пруцева из «Спартака».
- Прошлым летом он перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» за 900 тысяч евро.
- В этом сезоне хавбек провел всего 10 матчей (388 минут) и сделал 1 ассист.