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    • Отец российского футболиста подтвердил интерес к сыну от «Удинезе» и «Базеля»

    Отец российского футболиста подтвердил интерес к сыну от «Удинезе» и «Базеля»

    Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, прокомментировал новость об интересе «Базеля» и «Удинезе» к его сыну.

    – Были новости о том, что «Базель» сделал предложение «Црвене» в размере €1 млн., затем появилась информация про предложение от «Удинезе». Насколько это правда?

    – Нам с Егором никто официально ничего не предлагал. Ни я, ни он ничего не знаем об этой информации. Есть заинтересованность со стороны этих клубов, но конкретных предложений нет.

    В «Црвене» сейчас новый главный тренер. Все мысли Егора связаны только с нынешним клубом и возможностью доказать, чтобы получать больше игрового времени

    • Егор – младший брат Данила Пруцева из «Спартака».
    • Прошлым летом он перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» за 900 тысяч евро.
    • В этом сезоне хавбек провел всего 10 матчей (388 минут) и сделал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1308

      кaстрюлька 9 минут назад

      Как зовут сына Удинезе и Базеля, может у них всё-таки дочь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +325

      Рыло свина 14 минут назад

      Реал мадридский и ПСЖ в очереди!
      Гвардиола лично прилетал на встречу!

      0
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