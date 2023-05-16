Отец российского футболиста подтвердил интерес к сыну от «Удинезе» и «Базеля»

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, прокомментировал новость об интересе «Базеля» и «Удинезе» к его сыну.

– Были новости о том, что «Базель» сделал предложение «Црвене» в размере €1 млн., затем появилась информация про предложение от «Удинезе». Насколько это правда?

– Нам с Егором никто официально ничего не предлагал. Ни я, ни он ничего не знаем об этой информации. Есть заинтересованность со стороны этих клубов, но конкретных предложений нет.

В «Црвене» сейчас новый главный тренер. Все мысли Егора связаны только с нынешним клубом и возможностью доказать, чтобы получать больше игрового времени