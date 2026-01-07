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Дюнкерк
Егор Пруцев
Трансферы
€ 1,50 млн
Егор Пруцев - трансферы
Дюнкерк
23 декабря 2002 (23)
#11 | Полузащитник
181 см
Россия
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Тип трансфера
01.07.26 / -
Црвена Звезда
Дюнкерк
Свободный агент
19.09.25 / 30.06.26
Црвена Звезда
ОФК
Аренда
13.02.25 / 30.06.25
Црвена Звезда
Целе
Аренда
18.08.23 / 30.06.24
Црвена Звезда
Целе
Аренда
11.08.22 / 01.07.26
Сочи
Црвена Звезда
900 тыс €
16.02.22 / 30.06.22
Сочи
Нефтехимик
Аренда
04.02.22 / 11.08.22
Сочи-2
Сочи
?
01.07.21 / 03.02.22
Сочи-2
Текстильщик
Аренда
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