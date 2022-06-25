Егор Пруцев - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Пруцев
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Пруцев
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|25.06.2022
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|50'