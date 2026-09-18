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Франция. Лига 2
Команды
Дюнкерк
Егор Пруцев
Статистика
€ 1,50 млн
Егор Пруцев - статистика
Дюнкерк
23 декабря 2002 (23)
#11 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
По
2 : 0
18.09.2026
Дюнкерк
1' - 90'
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
1' - 90'
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Франция. Лига 2 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дюнкерк
6
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
По
2 : 0
18.09.2026
Дюнкерк
1' - 90'
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Нанси
2 : 0
28.08.2026
Дюнкерк
Был в запасе
Франция. Лига 2, 3 тур
Дюнкерк
0 : 1
21.08.2026
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Реймс
3 : 3
14.08.2026
Дюнкерк
1' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Дюнкерк
4 : 2
08.08.2026
Гренобль
1' - 77'
57, 64'
52'
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