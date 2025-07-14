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Российский игрок хочет уйти из «Црвены Звезды»

Сегодня, 16:15
1

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев заинтересован в уходе из клуба.

По данным одного из источников, знакомого с ситуацией, это уже третье трансферное окно, в которое футболист пытается перейти из белградской команды в другой европейский клуб. Но все предложения были отклонены руководством «Црвены Звезды».

У Пруцева были предложения от клубов РПЛ, но он не рассматривает возможность возвращения в чемпионат России. Для игрока в приоритете продолжение карьеры в одном из европейских чемпионатов.

Сейчас «Црвена звезда» заинтересована в трансфере игрока именно в Россию. В связи с этим Пруцев не попадает в заявку на контрольные игры и тренируется индивидуально. Если стороны не найдут компромисс, футболист готов отработать свой контракт с клубом до конца и стать свободным агентом.

Нынешний контракт 22-летнего Пруцева с «Црвеной Звездой» заканчивается летом 2026 года. Значит зимой он сможет вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента следующим летом.

  • С февраля россиянин выступал на правах аренды за «Целе». Всего в прошлом сезоне он провел 13 матчей за «Црвену Звезду», сделал 2 ассиста и 14 встреч за словенский клуб, в которых отметился 6 голами и 2 передачами.
  • Егор Пруцев провел один матч в РПЛ за «Сочи»
  • Он является братом игрока «Спартака» Данила Пруцева.

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Источник: Metaratings.ru
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Пруцев Егор
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1752503882
Свиная тема.Нагадить в руку кормильца.
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