Российский игрок хочет уйти из «Црвены Звезды»

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев заинтересован в уходе из клуба.
По данным одного из источников, знакомого с ситуацией, это уже третье трансферное окно, в которое футболист пытается перейти из белградской команды в другой европейский клуб. Но все предложения были отклонены руководством «Црвены Звезды».
У Пруцева были предложения от клубов РПЛ, но он не рассматривает возможность возвращения в чемпионат России. Для игрока в приоритете продолжение карьеры в одном из европейских чемпионатов.
Сейчас «Црвена звезда» заинтересована в трансфере игрока именно в Россию. В связи с этим Пруцев не попадает в заявку на контрольные игры и тренируется индивидуально. Если стороны не найдут компромисс, футболист готов отработать свой контракт с клубом до конца и стать свободным агентом.
Нынешний контракт 22-летнего Пруцева с «Црвеной Звездой» заканчивается летом 2026 года. Значит зимой он сможет вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента следующим летом.
- С февраля россиянин выступал на правах аренды за «Целе». Всего в прошлом сезоне он провел 13 матчей за «Црвену Звезду», сделал 2 ассиста и 14 встреч за словенский клуб, в которых отметился 6 голами и 2 передачами.
- Егор Пруцев провел один матч в РПЛ за «Сочи»
- Он является братом игрока «Спартака» Данила Пруцева.