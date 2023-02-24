Отец Пруцевых покинул «Текстильщик» по состоянию здоровья

«Текстильщик» из Второй лиги объявил об уходе спортивного директора Игоря Пруцева. Причина – состояние здоровья.

Пруцев – отец футболиста «Спартака» Данила Пруцева и его брата Егора, который в «Црвене Звезде».

50-летний Пруцев занимал пост с прошлого года.

Оба сына начинали заниматься футболом под руководством отца.

Ранее Пруцев-старший работал в системе «Сочи».

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