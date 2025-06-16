Стала известна дальнейшая судьба Пруцева

Российский полузащитник Егор Пруцев не останется в словенском «Целе». Его не стали выкупать.

«Егор Пруцев по окончании аренды вернулся в расположении «Црвены Звезды». Наш клуб не будет активировать опцию выкупа игрока», – сказал спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.