Стала известна дальнейшая судьба Пруцева

Российский полузащитник Егор Пруцев не останется в словенском «Целе». Его не стали выкупать.
«Егор Пруцев по окончании аренды вернулся в расположении «Црвены Звезды». Наш клуб не будет активировать опцию выкупа игрока», – сказал спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.
- Егор – брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
- В сезоне-2024/25 Пруцев провел 14 матчей за «Целе», забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
- У 22-летнего Егора еще год контракта с «Црвеной Звездой».
Источник: «Спорт-Экспресс»