14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25

УЕФА опубликовал заявки всех команд-участниц общего этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2024/25. В них включены 14 российских легионеров.
Лига чемпионов:
вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»);
вратарь Даниил Худяков («Штурм»);
полузащитник Александр Головин («Монако»);
полузащитник Егор Пруцев («Црвена Звезда») – имеет двойное гражданство и заявлен как серб.
Лига Европы:
вратарь Никита Хайкин («Будe-Глимт»);
полузащитник Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);
полузащитник Магомед Оздоев (ПАОК);
нападающий Федор Чалов (ПАОК).
Лига конференций:
вратарь Алексей Площадный («Ноа»);
вратарь Юрий Лодыгин («Панатинаикос»);
полузащитник Даниил Куликов («Динамо-Минск»);
полузащитник Игорь Школик («Динамо-Минск»);
полузащитник Никита Иосифов («Целе»);
нападающий Герман Онугха («Копенгаген»).
Хайкин, Лодыгин и Онугха, по данным Transfermarkt, имеют также гражданства Израиля, Греции и Нигерии соответственно, но на еврокубки заявлены как россияне.
- Нападающий Артем Аванесян («Ноа») имеет двойное гражданство и заявлен в Лиге конференций как россиянин, но выступает за сборную Армении.
- Еще 9 футболистов, по данным Transfermarkt, имеют двойное гражданство, в том числе российское, но заявлены на еврокубки как представители других стран и играли за их первые или молодежные сборные. Это вратарь Александр Заруцкий и защитник Марат Быстров (оба – Казахстан, «Астана»), защитник Сергей Мурадян (Армения, «Ноа»), защитник Кристиан Рамирес (Эквадор, «Ференцварош»), защитник Бадави Гусейнов и полузащитник Алексей Исаев (оба – Азербайджан, «Карабах»), полузащитники Михаил Платика и Всеволод Нихаев (оба – Молдова, «Петрокуб»), полузащитник Адам Мархиев (Финляндия, РФШ).