14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25

УЕФА опубликовал заявки всех команд-участниц общего этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2024/25. В них включены 14 российских легионеров.

Лига чемпионов:

вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»);

вратарь Даниил Худяков («Штурм»);

полузащитник Александр Головин («Монако»);

полузащитник Егор Пруцев («Црвена Звезда») – имеет двойное гражданство и заявлен как серб.

Лига Европы:

вратарь Никита Хайкин («Будe-Глимт»);

полузащитник Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

полузащитник Магомед Оздоев (ПАОК);

нападающий Федор Чалов (ПАОК).

Лига конференций:

вратарь Алексей Площадный («Ноа»);

вратарь Юрий Лодыгин («Панатинаикос»);

полузащитник Даниил Куликов («Динамо-Минск»);

полузащитник Игорь Школик («Динамо-Минск»);

полузащитник Никита Иосифов («Целе»);

нападающий Герман Онугха («Копенгаген»).

Хайкин, Лодыгин и Онугха, по данным Transfermarkt, имеют также гражданства Израиля, Греции и Нигерии соответственно, но на еврокубки заявлены как россияне.