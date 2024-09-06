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    • 14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25

    14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25

    УЕФА опубликовал заявки всех команд-участниц общего этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2024/25. В них включены 14 российских легионеров.

    Лига чемпионов:

    вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»);

    вратарь Даниил Худяков («Штурм»);

    полузащитник Александр Головин («Монако»);

    полузащитник Егор Пруцев («Црвена Звезда») – имеет двойное гражданство и заявлен как серб.

    Лига Европы:

    вратарь Никита Хайкин («Будe-Глимт»);

    полузащитник Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

    полузащитник Магомед Оздоев (ПАОК);

    нападающий Федор Чалов (ПАОК).

    Лига конференций:

    вратарь Алексей Площадный («Ноа»);

    вратарь Юрий Лодыгин («Панатинаикос»);

    полузащитник Даниил Куликов («Динамо-Минск»);

    полузащитник Игорь Школик («Динамо-Минск»);

    полузащитник Никита Иосифов («Целе»);

    нападающий Герман Онугха («Копенгаген»).

    Хайкин, Лодыгин и Онугха, по данным Transfermarkt, имеют также гражданства Израиля, Греции и Нигерии соответственно, но на еврокубки заявлены как россияне.

    • Нападающий Артем Аванесян («Ноа») имеет двойное гражданство и заявлен в Лиге конференций как россиянин, но выступает за сборную Армении.
    • Еще 9 футболистов, по данным Transfermarkt, имеют двойное гражданство, в том числе российское, но заявлены на еврокубки как представители других стран и играли за их первые или молодежные сборные. Это вратарь Александр Заруцкий и защитник Марат Быстров (оба – Казахстан, «Астана»), защитник Сергей Мурадян (Армения, «Ноа»), защитник Кристиан Рамирес (Эквадор, «Ференцварош»), защитник Бадави Гусейнов и полузащитник Алексей Исаев (оба – Азербайджан, «Карабах»), полузащитники Михаил Платика и Всеволод Нихаев (оба – Молдова, «Петрокуб»), полузащитник Адам Мархиев (Финляндия, РФШ).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2024 09:00
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1725603834
    Сверх оборонительная-центропольная сборная - 5 вратарей, 0 защитников, 7 хавов и 2 напа.
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    mutabor0992
    1727119159
    Ну и че теперь?Золотой мяч в студию!
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