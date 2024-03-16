Кафанов подробно объяснил вызов Лодыгина в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о приглашении в национальную команду голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина.

– Скажем так, в последний момент решили вызывать не Артура Нигматуллина, а Юру Лодыгина, потому что команда «Панатинаикос» играет в тот футбол, который сборной ближе, чем у «Пари НН».

Это не вина Артура. Просто его команда выбрала такой стиль, и он дает результат, поэтому даже не стоит его осуждать. Я рад за Сергея Николаевича Юрана, что он привил стиль, который дает результат. Но этот момент все-таки перевесил выбор в сторону Юры Лодыгина.

– Какой смысл вызывать Лодыгина, если ему уже почти 34 года и очевидно, что в официальных матчах за сборную он не сыграет?

– Юра Лодыгин – хороший российский вратарь. Это раз. Он очень достойно представляет российскую школу за границей. Это два. И три – мы никогда не смотрели в паспорт вратаря. Если бы вы не сказали, что ему почти 34, ей-богу, я и не знал бы.

Вратари с годами становятся только лучше. Это полевым игрокам сложнее, им надо много двигаться, а с годами тяжелее выдавать большой объем работы.

Вратари, если профессионально относятся к своему делу, наоборот становятся только сильнее. Не мне приводить примеры Льва Яшина, Джанлуиджи Буффона, Дино Дзоффа.

По Лодыгину – я знал, что ему за 30, но не точный возраст. Сейчас поздравлял Сафонова с днем рождения и узнал, что ему уже 25. Он и Саша Максименко буквально пару лет назад играли в молодежной сборной и были «перспективными вратарями». Сейчас им уже по 25.

Почему как раз говорят, что вратарь начинает играть после 25? Он должен пропустить голы, сделать свои ошибки, наступить на грабли. Нет смысла показывать голкиперу что-то по телевизору, он должен сам пережить этот момент, чтобы больше не повторять ошибку.

На последних чемпионатах мира и Европы средний возраст вратарей был 29 лет. Это значит, кому-то – 18, а кому-то – 37. А это лучшие команды.