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    • Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России

    Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России

    Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопросы о вызове в сборную России.

    – Какие эмоции от возвращения в Россию?

    – Прекрасные! Очень приятно, потому что я уже два года не прилетал в Россию, так как играю в Греции.

    – Год назад ты говорил, что мечтаешь о возвращении в сборную…

    – То время, которое было после того как я уехал из России было сложное. Но я набрался ещe больше опыта и очень рад спустя восемь лет вернуться в национальную команду. Для меня это очень важно, ведь я к этому и стремился.

    – В списке футболистов было три вратаря, а потом вызвали тебя. Как это было?

    – Мне позвонил Виталий Витальевич [Кафанов]. Честно говоря, я не ожидал этого, потому что уже видел состав и думал, что уже всe.

    Но он мне позвонил и спросил приезжаю ли я. Я ответил: «как я приеду, если в списке три других вратаря?», но он сказал – приезжай! И вот я здесь.

    – По кому или чему ты больше всего скучал в сборной?

    – Если честно, по футболке, по эмблеме. Сейчас я уже мало кого знаю в команде.

    – Ты самый возрастной игрок в команде..

    – Что? Серьезно? Я самый возрастной игрок в сборной?

    – Да. Будет ли дедовщина с твоей стороны?

    – Нет. Я не такой. Я больше поддерживаю. У нас же одно дело.

    • 21 марта россияне примут Сербию, 25 марта – Парагвай.
    • Оба товарищеских матча пройдут на московском стадионе «Динамо».
    • 33-летний Лодыгин не вызывался в сборную с 2016 года.

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    Источник: сайт РФС

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