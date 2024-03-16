Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопросы о вызове в сборную России.

– Какие эмоции от возвращения в Россию?

– Прекрасные! Очень приятно, потому что я уже два года не прилетал в Россию, так как играю в Греции.

– Год назад ты говорил, что мечтаешь о возвращении в сборную…

– То время, которое было после того как я уехал из России было сложное. Но я набрался ещe больше опыта и очень рад спустя восемь лет вернуться в национальную команду. Для меня это очень важно, ведь я к этому и стремился.

– В списке футболистов было три вратаря, а потом вызвали тебя. Как это было?

– Мне позвонил Виталий Витальевич [Кафанов]. Честно говоря, я не ожидал этого, потому что уже видел состав и думал, что уже всe.

Но он мне позвонил и спросил приезжаю ли я. Я ответил: «как я приеду, если в списке три других вратаря?», но он сказал – приезжай! И вот я здесь.

– По кому или чему ты больше всего скучал в сборной?

– Если честно, по футболке, по эмблеме. Сейчас я уже мало кого знаю в команде.

– Ты самый возрастной игрок в команде..

– Что? Серьезно? Я самый возрастной игрок в сборной?

– Да. Будет ли дедовщина с твоей стороны?

– Нет. Я не такой. Я больше поддерживаю. У нас же одно дело.