Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопросы о вызове в сборную России.
– Какие эмоции от возвращения в Россию?
– Прекрасные! Очень приятно, потому что я уже два года не прилетал в Россию, так как играю в Греции.
– Год назад ты говорил, что мечтаешь о возвращении в сборную…
– То время, которое было после того как я уехал из России было сложное. Но я набрался ещe больше опыта и очень рад спустя восемь лет вернуться в национальную команду. Для меня это очень важно, ведь я к этому и стремился.
– В списке футболистов было три вратаря, а потом вызвали тебя. Как это было?
– Мне позвонил Виталий Витальевич [Кафанов]. Честно говоря, я не ожидал этого, потому что уже видел состав и думал, что уже всe.
Но он мне позвонил и спросил приезжаю ли я. Я ответил: «как я приеду, если в списке три других вратаря?», но он сказал – приезжай! И вот я здесь.
– По кому или чему ты больше всего скучал в сборной?
– Если честно, по футболке, по эмблеме. Сейчас я уже мало кого знаю в команде.
– Ты самый возрастной игрок в команде..
– Что? Серьезно? Я самый возрастной игрок в сборной?
– Да. Будет ли дедовщина с твоей стороны?
– Нет. Я не такой. Я больше поддерживаю. У нас же одно дело.
- 21 марта россияне примут Сербию, 25 марта – Парагвай.
- Оба товарищеских матча пройдут на московском стадионе «Динамо».
- 33-летний Лодыгин не вызывался в сборную с 2016 года.