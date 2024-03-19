Лодыгин сравнил Карпина, Слуцкого и Капелло

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин, впервые вызванный в сборную России при Валерии Карпине, охарактеризовал рабочий подход действующего главного тренера национальной команды, сравнив его с предшественниками.

– Капелло, Слуцкий, Карпин. В чем отличия между ними?

– Капелло – строгий. Со Слуцким, когда готовились к Евро, я бы сказал, всe было позитивно. У нас была очень хорошая, сильная команда.

То, что случилось дальше – это, понятно, не тот результат, который все хотели увидеть. Но я чувствовал себя более позитивно на самом Евро, если сравнивать с чемпионатом мира, где было всe напряженно, серьезно.

Но я всe понимаю, потому что Капелло – просто сумасшедший специалист, глыба. Он, может, где‑то передавил, пытался слишком серьезно нас настроить и это, может, нас задавило на таком серьезном чемпионате.

Слуцкий в этом плане был более расслаблен, поэтому я сам чувствовал, что у нас многое может получиться.

Карпин немного от всех отличается. Где‑то расслаблен, где‑то строгий. Он где‑то посередине, находит эту грань.

Пока я не настолько сильно с ним знаком, но у меня есть время познакомиться поближе и понять способы его работы в дальнейшем», – сказал Лодыгин.