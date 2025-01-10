Клубы четырех российских игроков вылетели из Кубка Греции, Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала

Греческий ПАОК, за который выступают два российских футболиста – полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов – выбыл из розыгрыша Кубка Греции.

В ответном матче 1/4 финала с АЕКом их команда вела дома со счетом 1:0 по истечении основного времени. Гол забил на 90+1-й минуте Андрия Живкович. В первой игре АЕК победил со счетом 1:0 и поэтому вторая встреча перешла в дополнительное время. В нем мяч на 106-й минуте забил игрок афинской команды Мозес Одубаджо. АЕК сравнял счет и, таким образом, выбил ПАОК из турнира.

Оздоев и Чалов вышли в стартовом составе. Хавбек был заменен на 84-й минуте, а форвард – на 65-й.

«Паниониос», в котором играет полузащитник Денис Черышев, уступил в гостевой четвертьфинальной встрече «Астерас Триполис» со счетом 0:2 и завершил борьбу в Кубке Греции. Россиянин был заменен на 63-й минуте. Первый матч «Паниониос» также проиграл со счетом 0:2.

«Панахаики», за который выступает нападающий Валентин Зехов, проиграл в домашнем матче 1/4 финала ОФИ со счетом 1:2 и выбыл из турнира. Россиянин был заменен на 70-й минуте. Первый матч ОФИ выиграл со счетом 5:0.

«Панатинаикос», где выступает голкипер Юрий Лодыгин, победил дома «Атромитос» со счетом 2:1. Эта встреча относилась еще к стадии 1/8 финала. Россиянин провел полный матч. Первую игру «Панатинаикос» выиграл с тем же счетом.