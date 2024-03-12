В сборную России вызвали еще одного вратаря из европейского чемпионата

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин получил вызов в сборную России на мартовские матчи.

Он будет готовиться в составе национальной команды к товарищеским встречам с Сербией и Парагваем.

33-летний Лодыгин станет четвертым вратарем на сборе россиян – ранее были вызваны Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах») и Александр Максименко («Спартак»).

«Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого «Панатинаикоса», а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против «Олимпиакоса».

Плюс, в отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы еще не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», – прокомментировал тренер вратарей российской сборной Виталий Кафанов.