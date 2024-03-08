Лодыгин рассказал о звонке от тренера вратарей сборной России

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал об общении с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.
«Был звонок от Виталия Витальевича Кафанова. Мы очень приятно поговорили. Общались впервые, мне было интересно с ним познакомиться, даже если через телефонный звонок. И это было взаимно, Виталий Витальевич тоже очень хотел со мной пообщаться.
После этого разговора почувствовал приближение вызова в сборную России. Были и тактические моменты, Виталий Витальевич хотел подготовить меня к сборам, мартовским или следующим, если бы меня вызвали. Он следил, разбирал мою игру. Было приятно поговорить», – сказал Лодыгин.
- 33-летний голкипер в последний раз играл за сборную России перед Евро-2016.
- На счету Лодыгина 11 матчей за национальную команду.
- В этом сезоне он провел за «Панатинаикос» 14 встреч, в которых пропустил 8 голов.