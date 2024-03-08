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    • Лодыгин рассказал о звонке от тренера вратарей сборной России

    Лодыгин рассказал о звонке от тренера вратарей сборной России

    Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал об общении с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

    «Был звонок от Виталия Витальевича Кафанова. Мы очень приятно поговорили. Общались впервые, мне было интересно с ним познакомиться, даже если через телефонный звонок. И это было взаимно, Виталий Витальевич тоже очень хотел со мной пообщаться.

    После этого разговора почувствовал приближение вызова в сборную России. Были и тактические моменты, Виталий Витальевич хотел подготовить меня к сборам, мартовским или следующим, если бы меня вызвали. Он следил, разбирал мою игру. Было приятно поговорить», – сказал Лодыгин.

    • 33-летний голкипер в последний раз играл за сборную России перед Евро-2016.
    • На счету Лодыгина 11 матчей за национальную команду.
    • В этом сезоне он провел за «Панатинаикос» 14 встреч, в которых пропустил 8 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1709887361
    Лодыгина, на съезд аутистов, хотел пригласить. :)))
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