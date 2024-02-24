Лодыгин в марте может вернуться в сборную России спустя восемь лет

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин может быть вызван в сборную России в марте. Об этом заявил тренер вратарей команды Виталий Кафанов.

«Конечно, мне интересна судьба Юры Лодыгина ещe с периода в «Зените», это всe было на моих глазах. Очень рад, что он снова начал играть в основе. Хотелось бы, чтобы Юра так же и продолжал. Он тоже входит в список кандидатов в сборную России», – сказал Кафанов.