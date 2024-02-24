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    • Лодыгин в марте может вернуться в сборную России спустя восемь лет

    Лодыгин в марте может вернуться в сборную России спустя восемь лет

    Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин может быть вызван в сборную России в марте. Об этом заявил тренер вратарей команды Виталий Кафанов.

    «Конечно, мне интересна судьба Юры Лодыгина ещe с периода в «Зените», это всe было на моих глазах. Очень рад, что он снова начал играть в основе. Хотелось бы, чтобы Юра так же и продолжал. Он тоже входит в список кандидатов в сборную России», – сказал Кафанов.

    • Лодыгин в 2013-2016 годах провел за Россию 11 матчей, пропустил 4 гола.
    • У 33-летнего Юрия в сезоне чемпионата Греции 10 матчей, 4 пропущенных гола.
    • Вратарь стоит 400 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1708777814
    Лодыгин внесён в этот список до пенсии. И всё... )
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    Cleaner
    1708781153
    КУДА вернуться? В Валерну СБРОДНУЮ? Больше эту команду навать никак нельзя...
    Ответить
    Цугундeр
    1708783337
    "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей." Превратно понял эти строки . Юрочка после блестящего начала начал менять причёски одну за другой.А игра пропала.А сейчас он ещё и возрастной.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708783653
    Это шутка!? Прикол ) Кафанов Алё,вы там с Валерой глушака чуть не пригрели,ионов был и тут Лодыгин!) Давайте Онопыча до кучи в строй
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    zigbert
    1708788884
    О нем уже начали забывать но снова в списках кандидатов подающий надежды вратарь.
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