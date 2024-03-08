Лодыгин высказался о возможном возвращении в сборную России

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин сказал, что по-прежнему рассчитывает сыграть за национальную команду России.
«Я действующий футболист, все еще по-футбольному эгоист. Не может быть, чтобы я не хотел и не ждал вызова в сборную. Конечно, хочу. Даже при том, что сейчас нет официальных матчей. Много раз говорил: мне без разницы, с кем и когда играть. Для этого я играю в футбол, нахожусь на этом уровне, тренируюсь», – сказал Лодыгин.
- 33-летний голкипер в последний раз играл за сборную России перед Евро-2016.
- На счету Лодыгина 11 матчей за национальную команду.
- В этом сезоне он провел за «Панатинаикос» 14 встреч, в которых пропустил 8 голов.