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Клуб Чалова и Оздоева не попал в Лигу чемпионов

Сегодня, 13:39
3

ПАОК, за который выступают два российских футболиста – нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев – занял 3-е место в чемпионате Греции по итогам сезона. После 32 матчей на счету команды из города Салоники 58 очков.

ПАОК отстал на 1 очко от «Панатинаикоса», за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин. Благодаря этому результату клуб из Афин выступит во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

ПАОК Чалова и Оздоева гарантировал себе попадание во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций. Клуб еще может попасть в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Для этого нужно, чтобы в финале Кубка Греции «Олимпиакос», ставший чемпионом страны (75 очков), выиграл у ОФИ. Этот матч пройдет 17 мая.

  • 27-летний Чалов провел в этом сезоне 40 матчей за ПАОК, забил 5 голов, отдал 7 передач.
  • 32-летний Оздоев провел в текущем сезоне 41 встречу за ПАОК, отметился 2 забитыми мячами и 2 ассистами.
  • 33-летний Лодыгин сыграл в этом сезоне в 11 матчах за «Панатинаикос», пропустил 10 голов, провел 3 встречи на ноль.

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Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Панатинаикос ПАОК Оздоев Магомед Лодыгин Юрий Чалов Федор
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Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1747140598
Чалому фиолетово.Главное что за границей
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zigbert
1747142899
Чалову надо было переходить в Панатинаикос. Но Лига конференций тоже неплохо.
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Mirak92
1747144376
Да Чахлый неплохой футболист. Но он не форвард. А латериаль хороший. Видит партнеров. Ска, тренера недоразвитые . Вон Лёня слуцкий , мусу переучил в форварды, Вернблума из защиты в опорники . Не боялся. А тут недотренеры.
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