Клуб Чалова и Оздоева не попал в Лигу чемпионов

ПАОК, за который выступают два российских футболиста – нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев – занял 3-е место в чемпионате Греции по итогам сезона. После 32 матчей на счету команды из города Салоники 58 очков.

ПАОК отстал на 1 очко от «Панатинаикоса», за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин. Благодаря этому результату клуб из Афин выступит во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

ПАОК Чалова и Оздоева гарантировал себе попадание во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций. Клуб еще может попасть в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Для этого нужно, чтобы в финале Кубка Греции «Олимпиакос», ставший чемпионом страны (75 очков), выиграл у ОФИ. Этот матч пройдет 17 мая.