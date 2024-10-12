Реакция Лодыгина на смерть одноклубника

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин опубликовал пост в соцсетях в связи со смертью Джорджа Балдока.

В среду защитника нашли мертвым в бассейне собственного дома.

31-летний футболист выступал за «Панатинаикос» с июля.

«Мы все действительно опустошены и шокированы! Наш Джордж, наш товарищ по команде, наш друг, был и остается нашей семьей… А когда теряется член семьи, не хватает части – она будет потеряна навсегда.

В такое время слова излишни… Нет слов, чтобы описать нашу боль от утраты брата. Наш Джордж, счастливого пути… Ты будешь жить вечно в наших сердцах», – написал Лодыгин.