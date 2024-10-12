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    Реакция Лодыгина на смерть одноклубника

    Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин опубликовал пост в соцсетях в связи со смертью Джорджа Балдока.

    • В среду защитника нашли мертвым в бассейне собственного дома.
    • 31-летний футболист выступал за «Панатинаикос» с июля.

    «Мы все действительно опустошены и шокированы! Наш Джордж, наш товарищ по команде, наш друг, был и остается нашей семьей… А когда теряется член семьи, не хватает части – она будет потеряна навсегда.

    В такое время слова излишни… Нет слов, чтобы описать нашу боль от утраты брата. Наш Джордж, счастливого пути… Ты будешь жить вечно в наших сердцах», – написал Лодыгин.

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    Источник: «Бомбардир»

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