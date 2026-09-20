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Греция. Суперлига
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Волос
Юрий Лодыгин
Статистика
€ 250 тыс
Юрий Лодыгин - статистика
Волос
26 мая 1990 (36), Владимир
#12 | Вратарь
187 см | 82 кг
Россия | Греция
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
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Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
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Команда
И
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П
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Волос
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
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