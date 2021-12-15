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    Юрий Лодыгин - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Юрий
    Фамилия Лодыгин
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Владимир
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 мая 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 82
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС 23 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:2 ПАС (Яннина)
    06.03.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:0 ПАС (Яннина)
    28.02.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    20.02.2022 1' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    14.02.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:0 Арис (Салоники)
    05.02.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 ПАС (Яннина)
    02.02.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 2:0 ПАС (Яннина)
    30.01.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    19.12.2021 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    15.12.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 0:4 ПАОК (Салоники)
    11.12.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 3:2 Волос (Волос)
    06.12.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:1 ПАС (Яннина)
    27.11.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 1:2 АЕК (Афины)
    20.11.2021 1' -90' Арис (Салоники) 0:5 ПАС (Яннина)
    06.11.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    31.10.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 1:0 ПАС (Яннина)
    17.10.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    03.10.2021 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 ПАС (Яннина)
    27.09.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    23.09.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 0:0 ПАС (Яннина)
    18.09.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    61'
    12.09.2021 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:1 ПАС (Яннина)
    90'
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