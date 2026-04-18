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ОФИ - Левадиакос: обзор матча 18 апреля 2026

ОФИ
18.04.2026, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Левадиакос
38' K. Kostoulas 75' Т. Нусс
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол ОФИ - Левадиакос
Завершен
90'
+5'
Желтая карточка
I. Apostolakis
87'
84'
Желтая карточка
Себастьян Паласиос
Замена
I. Theodosoulakis ️️️️➡️️ Атанасиос Андруцос
82'
Замена
Николаос Маринакис ️️️️➡️️ Леван Шенгелия
82'
Замена
Илиас Хадзитеодоридис ️️️️➡️️ Тиаго Нусс
82'
80'
Замена
Georgios Manthatis ️️️️➡️️ Триантафиллос Цапрас
77'
Желтая карточка
Триантафиллос Цапрас
ГОЛ! 2:0! Тиаго Нусс
Пас отдал Атанасиос Андруцос
75'
Замена
Giorgos Kanelopoulos ️️️️➡️️ Зисис Карахалиос
72'
71'
Замена
️️️️➡️️ Энис Цокай
71'
Замена
Фабрисио Педросо ️️️️➡️️ Беньямин Вербич
67'
Желтая карточка
Энис Цокай
46'
Замена
Lamarana Jallow ️️️️➡️️ Яннис Кости
46'
Замена
️️️️➡️️ Гильермо Балци
45'
+5'
43'
Желтая карточка
Giannis Tsivelekidis
ГОЛ! 1:0! Konstantinos Kostoulas
Пас отдал Эдди Сальседо
38'
Замена
I. Apostolakis ️️️️➡️️ Борха Гонсалес
8'
Травма
Борха Гонсалес
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Konstantinos Kostoulas
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
(К) ПЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
9
Эдди Сальседо
ЦФ
18
Тиаго Нусс
РФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Левадиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
24
Панайотис Лиагас
(К) ЦЗ
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
6
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
23
Энис Цокай
ОП
18
Яннис Кости
ЦП
11
Гильермо Балци
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
9
Alen Ožbolt
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ОФИ
1
Клидман Лило
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
21
I. Apostolakis
ЦП
44
Lefteris Kontekas
ЦП
30
Thiago Romano
ЦП
7
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Левадиакос
88
Lucas Anacker
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Георгиос Корнезос
ЦЗ
7
Hisham Layous
ЦП
85
Konstantinos Goumas
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
19
Lamarana Jallow
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
15
Фабрисио Педросо
ЛФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
45
Огнен Ожегович
ЦФ
3-3-1-2
31
Христогеоргос
5
15
Пунгурас
2
Кризманич
3
Атанасиу
6
Карахалиос
17
Гонсалес
27
Шенгелия
9
Сальседо
18
Нусс
4-1-1-3-1
12
Лодыгин
6
Цапрас
24
Лиагас
37
3
Вихос
23
Цокай
18
Кости
34
Паласиос
11
Балци
77
Вербич
9
18
Нусс
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
18
Нусс
27
Шенгелия
4
Маринакис
4
Маринакис
27
Шенгелия
17
Гонсалес
21
21
17
Гонсалес
6
Карахалиос
7
7
6
Карахалиос
14
Андруцос
46
46
14
Андруцос
18
Кости
19
19
18
Кости
77
Вербич
15
Педросо
15
Педросо
77
Вербич
6
Цапрас
14
14
6
Цапрас
Остались в запасе
ОФИ
Левадиакос
1
Клидман Лило
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
44
Lefteris Kontekas
ЦП
30
Thiago Romano
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
88
Lucas Anacker
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Георгиос Корнезос
ЦЗ
7
Hisham Layous
ЦП
85
Konstantinos Goumas
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
45
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
44
Lefteris Kontekas
ЦП
30
Thiago Romano
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Остались в запасе
88
Lucas Anacker
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Георгиос Корнезос
ЦЗ
7
Hisham Layous
ЦП
85
Konstantinos Goumas
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
45
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча ОФИ - Левадиакос
1
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
17
Офсайды
2
1
Количество передач
332
445
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.53
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Katsikogiannis, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
Посещаемость:
6349
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