Протокол ОФИ - Левадиакос
Составы команд
18
Нусс
12
Хадзитеодоридис
Остались в запасе
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
85
Konstantinos Goumas
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Остались в запасе
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Остались в запасе
85
Konstantinos Goumas
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Статистика матча ОФИ - Левадиакос
Удары из пределов штрафной
Удары из-за пределов штрафной
xGP (предотвращенные голы)