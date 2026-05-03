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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Волос
Левадиакос - Волос: обзор матча 03 мая 2026
Левадиакос
03.05.2026, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 3 тур
5 : 2
Завершен
Волос
21'
A. Ožbolt
32'
С. Паласиос
56'
О. Ожегович (П)
74'
М. Вихос (П)
90+4'
П. Лиагас (П)
82'
I. Kyrkos
90'
I. Kyrkos
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левадиакос - Волос
Завершен
ГОЛ с пенальти! 5:2!
Панайотис Лиагас
90'
+4
90'
ГОЛ! 4:2!
Iason Kyrkos
90'
+4'
82'
Замена
Klearchos Vainopoulos
️️️️➡️️
Лазарос Лабру
82'
ГОЛ! 4:1!
Iason Kyrkos
Пас отдал
Максимилиано Комба
Замена
Georgios Manthatis
️️️️➡️️
Георгиос Никас
80'
Травма
Георгиос Никас
79'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Мариос Вихос
74'
Желтая карточка
Christos Papadopoulos
71'
70'
Замена
Diamanti Legisi
️️️️➡️️
Joca
Замена
Taxiarchis Filon
️️️️➡️️
Триантафиллос Цапрас
70'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Огнен Ожегович
56'
Замена
Энис Цокай
️️️️➡️️
Lamarana Jallow
46'
Замена
Огнен Ожегович
️️️️➡️️
Alen Ožbolt
46'
46'
Замена
Iason Kyrkos
️️️️➡️️
Хуанпи
46'
Замена
Vasilis Grosdis
️️️️➡️️
Яннис Бузукис
Желтая карточка
Мариос Вихос
43'
ГОЛ! 2:0!
Себастьян Паласиос
32'
ГОЛ! 1:0!
Alen Ožbolt
Пас отдал
Giannis Tsivelekidis
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
88
Lucas Anacker
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
24
Панайотис Лиагас
(К)
ЦЗ
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
6
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
19
Lamarana Jallow
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
85
Konstantinos Goumas
ЦП
7
Hisham Layous
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
9
Alen Ožbolt
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Волос
12
Андре Морейра
ВР
97
Лерой Абанда
ЛЗ
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
24
Konstantinos Lykourinos
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
(К)
ЦП
21
Matías González
ЦП
8
Joca
ЦП
10
Хуанпи
АП
18
Яннис Бузукис
АП
20
Максимилиано Комба
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Левадиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Taxiarchis Filon
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Энис Цокай
ОП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
18
Яннис Кости
ЦП
11
Гильермо Балци
АП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
77
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Фабрисио Педросо
ЛФ
45
Огнен Ожегович
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
82
Athanasios Papathanasiou Gerofokoas
ВР
30
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
29
Iason Kyrkos
ЦП
17
Vasilis Grosdis
ЦП
13
Klearchos Vainopoulos
ЦП
16
Rubén Martínez
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
39
Diamanti Legisi
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
4-4-1-1
88
3
Вихос
24
Лиагас
37
6
Цапрас
19
85
7
8
Никас
34
Паласиос
9
3-3-3-1
12
Морейра
89
24
97
Абанда
22
Мигас
21
8
20
Комба
18
Бузукис
10
Хуанпи
7
Лабру
6
Цапрас
22
22
6
Цапрас
19
23
Цокай
23
Цокай
19
74
74
9
45
Ожегович
45
Ожегович
9
8
Никас
14
14
8
Никас
10
Хуанпи
29
29
10
Хуанпи
18
Бузукис
17
17
18
Бузукис
7
Лабру
13
13
7
Лабру
8
39
39
8
Остались в запасе
Левадиакос
Волос
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
18
Яннис Кости
ЦП
11
Гильермо Балци
АП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
77
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Фабрисио Педросо
ЛФ
Главный тренер
Ясминко Велич
1
Мариос Сиабанис
ВР
82
Athanasios Papathanasiou Gerofokoas
ВР
30
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
16
Rubén Martínez
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
18
Яннис Кости
ЦП
11
Гильермо Балци
АП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
77
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Фабрисио Педросо
ЛФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
82
Athanasios Papathanasiou Gerofokoas
ВР
30
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
16
Rubén Martínez
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Левадиакос - Волос
2
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
14
Офсайды
3
2
Количество передач
441
393
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
4.67
2.35
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14
Информация о матче
Главный судья:
Dimitrios Moschou, Greece
Стадион:
Levadias Stadium, Levadia
Посещаемость:
1196
Новости команд
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Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
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2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
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1
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2025.10.26 22:34
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
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1
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3 : 0
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13.05.2026
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Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
13.05.2026
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
0 : 3
10.05.2026
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Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 0
17.05.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
3 : 2
13.05.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
0 : 3
10.05.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
5 : 2
03.05.2026
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Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
2 : 0
18.04.2026
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ОФИ
3 : 1
17.05.2026
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Греция. Суперлига, 5 тур
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1 : 2
13.05.2026
Арис
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Волос
0 : 3
10.05.2026
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