Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова

    Журналист из Греции Костас Петротос раскрыл реакцию фанатов ПАОКа на дебютный гол форварда Федора Чалова.

    • Россиянин накануне забил «Волосу» (4:1) в матче чемпионата.
    • Чалов куплен летом у ЦСКА.

    «Болельщикам ПАОКа гол Чалова понравился. Теперь все ожидают, что это поможет ему в плане психологии. В Греции фанаты видят, что у него хорошие данные, у них есть требования. Именно поэтому идут споры о том, когда и как часто Чалов будет забивать.

    Всегда, когда в ПАОК приходит новый игрок, даже не за самые большие деньги, люди верят в него», – сказал Петротос.

    Новости по теме
    Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК 3
    Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым» 4
    Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов 9
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АЛЕКС 58
    1727011137
    Дайте ему пенали бить,он только это умеет
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+