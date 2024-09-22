Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова

Журналист из Греции Костас Петротос раскрыл реакцию фанатов ПАОКа на дебютный гол форварда Федора Чалова.

Россиянин накануне забил «Волосу» (4:1) в матче чемпионата.

Чалов куплен летом у ЦСКА.

«Болельщикам ПАОКа гол Чалова понравился. Теперь все ожидают, что это поможет ему в плане психологии. В Греции фанаты видят, что у него хорошие данные, у них есть требования. Именно поэтому идут споры о том, когда и как часто Чалов будет забивать.

Всегда, когда в ПАОК приходит новый игрок, даже не за самые большие деньги, люди верят в него», – сказал Петротос.