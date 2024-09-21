Чалов забил первый гол за ПАОК

В матче 5-го тура греческой Суперлиги «Волос» дома проиграл ПАОК со счетом 1:4.

Российский форвард команды из Салоников Федор Чалов вышел на замену на 67-й минуте. Он забил последний гол своей команды в игре на 89-й минуте.

Российский хавбек ПАОК Магомед Оздоев остался в запасе.

Для Чалова это первый гол в составе команды из Салоников и в нынешнем сезоне. Россиянин провел свой 8-й матч за греческий клуб. Также он сыграл в 2 встречах за ЦСКА до перехода в ПАОК.

Греция. Суперлига. 5-й тур

Волос – ПАОК – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Шваб, 24 (с пенальти); 0:2 – Мург, 54; 1:2 – Мендьета, 56; 1:3 – Тайсон, 60; 1:4 – Чалов, 89.

Нереализованный пенальти: Альтман, 3 – нет.

Удаление: Феррари, 34 – нет.

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