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    Чалов забил первый гол за ПАОК

    В матче 5-го тура греческой Суперлиги «Волос» дома проиграл ПАОК со счетом 1:4.

    Российский форвард команды из Салоников Федор Чалов вышел на замену на 67-й минуте. Он забил последний гол своей команды в игре на 89-й минуте.

    Российский хавбек ПАОК Магомед Оздоев остался в запасе.

    Для Чалова это первый гол в составе команды из Салоников и в нынешнем сезоне. Россиянин провел свой 8-й матч за греческий клуб. Также он сыграл в 2 встречах за ЦСКА до перехода в ПАОК.

    Греция. Суперлига. 5-й тур

    Волос – ПАОК – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шваб, 24 (с пенальти); 0:2 – Мург, 54; 1:2 – Мендьета, 56; 1:3 – Тайсон, 60; 1:4 – Чалов, 89.

    Нереализованный пенальти: Альтман, 3 – нет.

    Удаление: Феррари, 34 – нет.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 19:00
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    Комментарии (2)
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    Desma
    1726935105
    Ну, что можно сказать? Федя молодца! Только вперед, забивай и радуйся жизни!!!
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    zigbert
    1726994753
    Выходит не зря ест хлеб в Греции. С почином Федя.
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