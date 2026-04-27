Оздоев не сумел завоевать второй трофей в составе ПАОКа

ПАОК проиграл ОФИ со счетом 2:3 в финале Кубка Греции.
Игра прошла на стадионе «Пантессалико» в Волосе.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте при счете 1:2 в пользу ОФИ.
Счет в матче открыл ПАОК – отличился Яннис Михайлидис на 15-й минуте. Затем у ОФИ забили Тахиархис Фонтас на 28-й и Тиаго Нусс на 51-й.
Клуб из Салоников сумел отыграться на 90+7-й минуте благодаря голу Александера Еремееффа и перевел встречу в дополнительное время. Там ОФИ забил победный гол на 105+2-й минуте. Решающий гол на счету Аарона Лейя Исеки, реализовавшего пенальти.
Для клуба из Ираклиона это вторая в истории победа в Кубке Греции. В прошлый раз ОФИ победил в турнире 39 лет назад в сезоне-1986/87.
- Оздоев упустил шанс выиграть второй трофей за ПАОК после чемпионского титула в сезоне-2023/24.
- 33-летний россиянин провел за клуб 46 матчей в этом сезоне, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
