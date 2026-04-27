Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оздоев не сумел завоевать второй трофей в составе ПАОКа

Сегодня, 08:20

ПАОК проиграл ОФИ со счетом 2:3 в финале Кубка Греции.

Игра прошла на стадионе «Пантессалико» в Волосе.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте при счете 1:2 в пользу ОФИ.

Счет в матче открыл ПАОК – отличился Яннис Михайлидис на 15-й минуте. Затем у ОФИ забили Тахиархис Фонтас на 28-й и Тиаго Нусс на 51-й.

Клуб из Салоников сумел отыграться на 90+7-й минуте благодаря голу Александера Еремееффа и перевел встречу в дополнительное время. Там ОФИ забил победный гол на 105+2-й минуте. Решающий гол на счету Аарона Лейя Исеки, реализовавшего пенальти.

Для клуба из Ираклиона это вторая в истории победа в Кубке Греции. В прошлый раз ОФИ победил в турнире 39 лет назад в сезоне-1986/87.

  • Оздоев упустил шанс выиграть второй трофей за ПАОК после чемпионского титула в сезоне-2023/24.
  • 33-летний россиянин провел за клуб 46 матчей в этом сезоне, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.

Источник: «Бомбардир»
Греция. Кубок ПАОК ОФИ Оздоев Магомед
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Оздоев не сумел завоевать второй трофей в составе ПАОКа
08:20
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 