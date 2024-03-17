Лодыгин прокомментировал вызов в сборную России впервые за восемь лет

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о вызове в сборную России. Он состоялся впервые с 2016 года.

«Вызов в сборную России был неожиданным. Затем приходит осознание, радость, потом задаeшь себе вопросы: «Почему так долго я не вызывался? Как восемь лет прошли так быстро?». Но это не претензия, а вопрос к себе. Всему своe время.

Единственное, что шокирует: раньше я был везде самым молодым, а теперь я самый возрастной. Это самый большой шок, который я испытал», – сказал Лодыгин.