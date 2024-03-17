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    • Лодыгин прокомментировал вызов в сборную России впервые за восемь лет

    Лодыгин прокомментировал вызов в сборную России впервые за восемь лет

    Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о вызове в сборную России. Он состоялся впервые с 2016 года.

    «Вызов в сборную России был неожиданным. Затем приходит осознание, радость, потом задаeшь себе вопросы: «Почему так долго я не вызывался? Как восемь лет прошли так быстро?». Но это не претензия, а вопрос к себе. Всему своe время.

    Единственное, что шокирует: раньше я был везде самым молодым, а теперь я самый возрастной. Это самый большой шок, который я испытал», – сказал Лодыгин.

    • 21 марта Россия примет Сербию, 25 марта – Парагвай.
    • У Лодыгина 11 матчей за сборную.
    • В сезоне Суперлиги у Юрия 11 матчей, 5 пропущенных голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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