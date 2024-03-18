Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России

Вратарь сборной России Юрий Лодыгин ответил тем, кто не понимает его возвращения в команду спустя восемь лет.

– После вашего вызова у многих болельщиков и журналистов появился вопрос – зачем, если вам почти 34 года. Как отреагировали на критику?

– На критику я больше не реагирую. Раньше, когда был помоложе, может быть, была какая-то реакция. Но я не отвечал, реагировал вот здесь (показывает на голову). Сейчас не читаю ничего абсолютно. Только то, что до меня доносят друзья, семья.

Стараюсь быть сфокусированным на своем деле. Я прекрасно понимают этот вопрос. Но если я играю на хорошем уровне, только тренерский штаб решает, когда вызывать. В порядке я или нет, покажут игры.