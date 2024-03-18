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    • Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России

    Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России

    Вратарь сборной России Юрий Лодыгин ответил тем, кто не понимает его возвращения в команду спустя восемь лет.

    – После вашего вызова у многих болельщиков и журналистов появился вопрос – зачем, если вам почти 34 года. Как отреагировали на критику?

    – На критику я больше не реагирую. Раньше, когда был помоложе, может быть, была какая-то реакция. Но я не отвечал, реагировал вот здесь (показывает на голову). Сейчас не читаю ничего абсолютно. Только то, что до меня доносят друзья, семья.

    Стараюсь быть сфокусированным на своем деле. Я прекрасно понимают этот вопрос. Но если я играю на хорошем уровне, только тренерский штаб решает, когда вызывать. В порядке я или нет, покажут игры.

    • 21 марта Россия примет Сербию, 25 марта – Парагвай.
    • У Лодыгина 11 матчей за сборную.
    • В сезоне Суперлиги у Юрия 11 матчей, 5 пропущенных голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.03.2024 10:25
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    Комментарии (2)
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    Давид59
    1710747494
    Дурдом. Что за критика? Критиковать можно за плохую игру. Журналисты у нас похоже перевелись. Все вопросы к Карпину. Не очень умно Лодыгина возрастом попрекать
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    bset
    1710752514
    Да мы еще со времен игры за Зенит помним, что ты лучший вратарь России)) Где ты кстати играешь сейчас хоть?)
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