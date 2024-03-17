Лодыгин назвал главное воспоминание, связанное со сборной России

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о главном воспоминании, которое связывает его со сборной России.

Голкпипер был вызван в национальную команду впервые за восемь лет.

«Если говорить о главном воспоминании от сборной России, то можно назвать даже некоторые товарищеские матчи. Они давали шанс сыграть против уже великих вратарей. Со сборной России я ездил на чемпионат мира, испытал там опыт, который на тот момент казался мне очень далeким. Но когда это наступило, то появилось ощущение, что так и должно быть.

Чемпионат мира и Европы – незабываемые эмоции! Понятно, что результат был не тот. Но подготовка к турнирам, поездка туда, первые матчи – ощущение огромного праздника», – сказал Лодыгин.