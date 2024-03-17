Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Лодыгин назвал главное воспоминание, связанное со сборной России

    Лодыгин назвал главное воспоминание, связанное со сборной России

    Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о главном воспоминании, которое связывает его со сборной России.

    Голкпипер был вызван в национальную команду впервые за восемь лет.

    «Если говорить о главном воспоминании от сборной России, то можно назвать даже некоторые товарищеские матчи. Они давали шанс сыграть против уже великих вратарей. Со сборной России я ездил на чемпионат мира, испытал там опыт, который на тот момент казался мне очень далeким. Но когда это наступило, то появилось ощущение, что так и должно быть.

    Чемпионат мира и Европы – незабываемые эмоции! Понятно, что результат был не тот. Но подготовка к турнирам, поездка туда, первые матчи – ощущение огромного праздника», – сказал Лодыгин.

    Новости по теме
    Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
    Лодыгин сравнил сборную России со школой
    Лодыгин прокомментировал вызов в сборную России впервые за восемь лет
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+