Капитан «Ростова» назвал главную причину неудач команды

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в этом сезоне.

«Я говорил уже, что нет особо никакого психологического напряжения. Мы правильно работаем.

Просто есть какой-то нефарт, невезение«, – заявил капитан ростовчан.

В воскресенье «Ростов» разгромил «Ахмат» – 3:0.

Благодаря этой победе команда покинула зону вылета.

По итогам 12 туров РПЛ они идут на 10-м месте с 13 очками.

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