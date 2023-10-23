Капитан «Ростова» назвал главную причину неудач команды

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в этом сезоне.
«Я говорил уже, что нет особо никакого психологического напряжения. Мы правильно работаем.
Просто есть какой-то нефарт, невезение«, – заявил капитан ростовчан.
- В воскресенье «Ростов» разгромил «Ахмат» – 3:0.
- Благодаря этой победе команда покинула зону вылета.
- По итогам 12 туров РПЛ они идут на 10-м месте с 13 очками.
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Источник: «РБ Спорт»