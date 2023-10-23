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    Капитан «Ростова» назвал главную причину неудач команды

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в этом сезоне.

    «Я говорил уже, что нет особо никакого психологического напряжения. Мы правильно работаем.

    Просто есть какой-то нефарт, невезение«, – заявил капитан ростовчан.

    • В воскресенье «Ростов» разгромил «Ахмат» – 3:0.
    • Благодаря этой победе команда покинула зону вылета.
    • По итогам 12 туров РПЛ они идут на 10-м месте с 13 очками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.10.2023 22:22
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