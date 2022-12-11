«Мне нравится наш чемпионат. Уровень не упал». Миронов из «Ростова» – об РПЛ

Защитник «Ростова» Алексей Миронов поговорил об уровне чемпионата России.

«Что касается нашего чемпионата, то меня все устраивает. Не считаю, что уровень РПЛ упал, мне нравится наш чемпионат. Я бы ничего не менял внутри, сейчас все хорошо — новый формат Кубка России, на мой взгляд, отличный.

Единственное, не хватает международных матчей для практики, но это, опять же, другой вопрос», — сказал Миронов.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

Турнир возобновится в марте.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира