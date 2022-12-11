«Мне нравится наш чемпионат. Уровень не упал». Миронов из «Ростова» – об РПЛ

Защитник «Ростова» Алексей Миронов поговорил об уровне чемпионата России.
«Что касается нашего чемпионата, то меня все устраивает. Не считаю, что уровень РПЛ упал, мне нравится наш чемпионат. Я бы ничего не менял внутри, сейчас все хорошо — новый формат Кубка России, на мой взгляд, отличный.
Единственное, не хватает международных матчей для практики, но это, опять же, другой вопрос», — сказал Миронов.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
- Турнир возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»