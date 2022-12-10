Миронов: «Ростов» еще может догнать «Зенит» в таблице РПЛ»

Футболист «Ростова» Алексей Миронов не считает чемпионскую гонку в РПЛ законченной.

«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 РПЛ по итогу сезона. Думаю, что «Ростов» даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплоченная команда. Мы сделаем все возможное, чтобы не упустить этот заряд.

Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион, пока слишком рано. «Ростов» еще может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно», — сказал Миронов.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

«Ростов» отстает на 7 очков.

РПЛ возобновится в марте.

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