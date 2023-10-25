Миронов из «Ростова» назвал качество, которое хотел бы перенять у Карпина

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, как ему помогает развиваться главный тренер Валерий Карпин.

«Ментально. Сильнейше в этом повлиял. В сезоне-2022/23 у меня была проблема: на поле боялся брать на себя ответственность. Сделаю ошибку – и минуты три меня нет на поле. Закрываюсь, переживаю. В этом сезоне уже лучше. Уверенность появилась – но хотел бы такую, как у Георгича», – сказал Миронов.