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    • Миронов из «Ростова» назвал качество, которое хотел бы перенять у Карпина

    Миронов из «Ростова» назвал качество, которое хотел бы перенять у Карпина

    Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, как ему помогает развиваться главный тренер Валерий Карпин.

    «Ментально. Сильнейше в этом повлиял. В сезоне-2022/23 у меня была проблема: на поле боялся брать на себя ответственность. Сделаю ошибку – и минуты три меня нет на поле. Закрываюсь, переживаю. В этом сезоне уже лучше. Уверенность появилась – но хотел бы такую, как у Георгича», – сказал Миронов.

    • Алексей – воспитанник «Локомотива».
    • 23-летний Миронов стоит 1,2 миллиона евро.
    • Впереди у «Ростова» матч 13-го тура против «Локомотива».

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    Источник: Sport24

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    25.10.2023 16:11
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