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    Полузащитник «Локомотива» Миронов: «Побреюсь налысо, когда забью в официальном матче»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов, забивший один из мячей клуба на зимнем турнире в Катаре, рассказал, на что готов ради дебюта за основной состав.

    – На что готовы пойти, когда впервые сыграете за основу в официальном матче?

    – Надеюсь, у меня будет шанс проявить себя в чемпионате России или хотя бы в Кубке. Это моя мечта. После такого матча проставлюсь перед командой, позову всех в ресторан.

    – А после первого гола?
    – Даже не знаю.

    – Например покрасите голову в красно-зеленый цвет?

    – Меня тогда родители домой не пустят! Лучше я побреюсь налысо. Сто процентов!

    • 19-летний полузащитник этой зимой перешел из молодежного состава «Локомотива» в основной.
    • 30 января «Локо» продлил контракт с игроком до конца 2022 года.

    Источник: «Советский Спорт»

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    27.02.2019 09:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 27 февраля 2019, 21:28

      Могу подсобить и как однофамильца побрею совсем бесплатно, для этого процесса приеду в столицу со своими приборами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 15:06

      Красить не надо ни в коем случае. Лучше побриться налысо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 27 февраля 2019, 14:01

      Фантазия богатая у тебя)

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:42

      Где побреишься???Уточняй.
      А так удачи,нам нужны молодые таланты)))

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 февраля 2019, 11:23

      Он сам то понял что сказал ?

      3
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