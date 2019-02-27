Полузащитник «Локомотива» Миронов: «Побреюсь налысо, когда забью в официальном матче»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов, забивший один из мячей клуба на зимнем турнире в Катаре, рассказал, на что готов ради дебюта за основной состав.

– На что готовы пойти, когда впервые сыграете за основу в официальном матче?

– Надеюсь, у меня будет шанс проявить себя в чемпионате России или хотя бы в Кубке. Это моя мечта. После такого матча проставлюсь перед командой, позову всех в ресторан.

– А после первого гола?

– Даже не знаю.

– Например покрасите голову в красно-зеленый цвет?

– Меня тогда родители домой не пустят! Лучше я побреюсь налысо. Сто процентов!