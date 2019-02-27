Полузащитник «Локомотива» Миронов: «Побреюсь налысо, когда забью в официальном матче»

Могу подсобить и как однофамильца побрею совсем бесплатно, для этого процесса приеду в столицу со своими приборами.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов, забивший один из мячей клуба на зимнем турнире в Катаре, рассказал, на что готов ради дебюта за основной состав.
– На что готовы пойти, когда впервые сыграете за основу в официальном матче?
– Надеюсь, у меня будет шанс проявить себя в чемпионате России или хотя бы в Кубке. Это моя мечта. После такого матча проставлюсь перед командой, позову всех в ресторан.
– А после первого гола?
– Даже не знаю.
– Например покрасите голову в красно-зеленый цвет?
– Меня тогда родители домой не пустят! Лучше я побреюсь налысо. Сто процентов!
- 19-летний полузащитник этой зимой перешел из молодежного состава «Локомотива» в основной.
- 30 января «Локо» продлил контракт с игроком до конца 2022 года.