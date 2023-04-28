Игрок «Ростова»: «Давайте сразу привезем кубок в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи»

Полузащитнику «Ростова» Алексею Миронова не нравятся досрочные разговоры о чемпионстве «Зенита».

– Не смущает, что многие скептики уже мысленно короновали «Зенит»?

– Вообще не смущает. Об этом говорили с самого первого тура. Если об этом думать, то можно вообще не играть чемпионат. Давайте сразу привезем кубок и медали в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи. Думаю, многие с самого начала были не правы, что «Зенит» легко станет чемпионом.