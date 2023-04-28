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    • Игрок «Ростова»: «Давайте сразу привезем кубок в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи»

    Игрок «Ростова»: «Давайте сразу привезем кубок в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи»

    Полузащитнику «Ростова» Алексею Миронова не нравятся досрочные разговоры о чемпионстве «Зенита».

    – Не смущает, что многие скептики уже мысленно короновали «Зенит»?

    – Вообще не смущает. Об этом говорили с самого первого тура. Если об этом думать, то можно вообще не играть чемпионат. Давайте сразу привезем кубок и медали в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи. Думаю, многие с самого начала были не правы, что «Зенит» легко станет чемпионом.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • «Ростов» идет 2-м.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1715

      Suvorov51 40 минут назад

      Он не легко,а очень легко станет шемпиньоном, деньги ПРОМКВАСА - решают все. хозяин футбольной лиги ПРОМКВАС

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      Рейтинг: +2039

      DMитрий > Suvorov51 27 минут назад

      Тебе что зубы выбили или язычок подрезали!? Шепелявишь чего-то? Наверное за дело.

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