Миронов из «Ростова» надерзил Талалаеву: «Нужно снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»

Полузащитнику «Ростова» Алексею Миронову не понравились слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после матча 9-го тура РПЛ (0:0).

После игры неделю назад Талалаев заявил, что «Ростов» приехал играть на ничью.

«Балтика» идет в РПЛ 5-й.

В 14:30 мск калининградцы начнут матч 10-го тура против ЦСКА.

– Удивили слова Талалаева?

– Конечно. Нельзя так говорить. Нужно хотя бы чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли. Я уважаю его как тренера и человека, но блин, не надо так выражаться напрямую.

– Зазвездился?

Ну конечно, как по-другому. Будем их называть выскочками. Мы прервали их победную серию. В матче с ЦСКА им тоже по шапке дадут.