Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Миронов из «Ростова» надерзил Талалаеву: «Нужно снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»

Миронов из «Ростова» надерзил Талалаеву: «Нужно снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»

Сегодня, 11:31

Полузащитнику «Ростова» Алексею Миронову не понравились слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после матча 9-го тура РПЛ (0:0).

  • После игры неделю назад Талалаев заявил, что «Ростов» приехал играть на ничью.
  • «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
  • В 14:30 мск калининградцы начнут матч 10-го тура против ЦСКА.

– Удивили слова Талалаева?

– Конечно. Нельзя так говорить. Нужно хотя бы чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли. Я уважаю его как тренера и человека, но блин, не надо так выражаться напрямую.

– Зазвездился?

Ну конечно, как по-другому. Будем их называть выскочками. Мы прервали их победную серию. В матче с ЦСКА им тоже по шапке дадут.

Еще по теме:
Генич определил, кто не прав в конфликте Талалаева и Бубнова 6
Прогноз Погребняка на карьеру Талалаева 6
Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Ростов Миронов Алексей Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Агент объяснил, почему Самошников перестал играть за «Спартак»
12:35
Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»
12:27
Кержаков одним словом описал покер Глушенкова
11:56
1
Миронов из «Ростова» надерзил Талалаеву: «Нужно снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»
11:31
Мусаев сорвался на журналиста после ничьей с «Ростовом»
11:14
6
Радимов: «Садулаева ждет серьезный разговор с Черчесовым»
10:21
В Алматы перед матчем с «Реалом» продают квартиры с видом на стадион
09:59
5
Кузяев подвел итог еврокарьеры
09:26
7
Семак прокомментировал свое более эмоциональное поведение
09:03
2
Радимов заявил, что под Семаком шатается кресло
08:55
3
Все новости
Все новости
Черчесов: «Болельщикам надо брать пример с Кадырова»
11:44
2
Внучка Гинера рассказала, как получила работу в ЦСКА
11:23
ВидеоВ «Рубине» прокомментировали ошибку вратаря в матче с «Локо»
10:58
Баринов выдвинул условие для общения с журналистами
10:13
1
Кузяев подвел итог еврокарьеры
09:26
7
Семак прокомментировал свое более эмоциональное поведение
09:03
2
Радимов заявил, что под Семаком шатается кресло
08:55
3
Генич дал прогноз на «Спартак» – «Пари НН»
08:46
2
ВидеоСемак прокомментировал ошибку вратаря Адамова в матче с «Оренбургом»
00:40
3
Глушенков ответил, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин
00:30
16
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Пари НН»
00:10
4
Пост Соболева по итогам матча с «Оренбургом»
Вчера, 23:49
5
«Не футбол, а регби»: Генич – об игре РПЛ
Вчера, 23:34
4
Реакция болельщиков «Зенита» на разгром «Оренбурга»
Вчера, 23:25
1
Семак прокомментировал покер Глушенкова
Вчера, 23:18
7
ФотоВсе покеры в истории РПЛ
Вчера, 23:11
6
«Оренбург» описал проигранный матч «Зениту» одним прилагательным
Вчера, 22:57
14
ВидеоСоболев забил «Оренбургу» 1-м касанием в матче
Вчера, 22:35
1
Тренер «Ростова» Альба – о 0:0 против «Краснодара»: «Я так и хотел»
Вчера, 22:17
5
Слишкович отреагировал на 2:5 «Оренбурга» от «Зенита»
Вчера, 22:10
3
Семак прокомментировал 5:2 «Зенита» против «Оренбурга»
Вчера, 21:57
2
Реакция Рахимова на поражение «Рубина» от «Локомотива»
Вчера, 21:50
1
Мусаев – о 0:0 с «Ростовом»: «Хотелось поиграть в футбол, но его было мало»
Вчера, 21:41
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:28
РПЛ. Покер Глушенкова принес «Зениту» победу над «Оренбургом» (5:2), отставание от 1-го места – очко
Вчера, 21:28
88
РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»
Вчера, 20:57
18
У Басты произошел конфликт с Овчинниковым: «Не рассказывай мне, клоун»
Вчера, 20:39
25
ВидеоВоробьев описал гол «Локо» «Рубину» легендарной фразой Черданцева
Вчера, 20:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 