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    • Миронов из «Ростова»: «Матч со «Спартаком» – главный в сезоне»

    Миронов из «Ростова»: «Матч со «Спартаком» – главный в сезоне»

    Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Сейчас будет игра со «Спартаком» – главный матч сезона?

    – Можно сказать и так. Но после «Спартака» у нас все равно остаются пять матчей. Если бы наш отрыв был не в одно очко, а больше, тогда эта игра была бы решающей. Но тут суть даже в том, что для нас матч «Спартак» – «Ростов» – это своеобразное дерби. Когда была встреча в Ростове-на-Дону, я особенно это почувствовал.

    – Из-за Валерия Карпина такие ощущения?

    – Да, скорее всего, Валерий Георгиевич влияет. Есть легкое напряжение в воздухе. Громкая вывеска у матча.

    – Сейчас ваш главный конкурент – «Спартак»?

    – Не скажу, что только «Спартак». ЦСКА сейчас на неплохом ходу, идет с серией побед. Так что команда тоже в борьбе.

    • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1712

      Suvorov51 24 минуты назад

      Ты знаешь с тобой можно согласиться, правда болельщики питерской помойки считают, что 7 мая будет матч сезона, но их понять можно, для них главное выиграть у Великого клуба, сами то помойка, ПРОМКВАС надул газом они ивзлетели

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