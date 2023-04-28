Миронов из «Ростова»: «Матч со «Спартаком» – главный в сезоне»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».
– Сейчас будет игра со «Спартаком» – главный матч сезона?
– Можно сказать и так. Но после «Спартака» у нас все равно остаются пять матчей. Если бы наш отрыв был не в одно очко, а больше, тогда эта игра была бы решающей. Но тут суть даже в том, что для нас матч «Спартак» – «Ростов» – это своеобразное дерби. Когда была встреча в Ростове-на-Дону, я особенно это почувствовал.
– Из-за Валерия Карпина такие ощущения?
– Да, скорее всего, Валерий Георгиевич влияет. Есть легкое напряжение в воздухе. Громкая вывеска у матча.
– Сейчас ваш главный конкурент – «Спартак»?
– Не скажу, что только «Спартак». ЦСКА сейчас на неплохом ходу, идет с серией побед. Так что команда тоже в борьбе.